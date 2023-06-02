200 одарённых минских учащихся будут получать премию в размере 370 рублей

Количество и размер премии увеличили вдвое. Так, 200 одаренных юношей и девушек теперь будут получать премию в размере 370 рублей. Она будет присуждаться раз в год. Отметим, что такая поддержка оказывается ребятам, одержавшим победу в олимпиадах, различных конкурсах, фестивалях и спортивных состязаниях.

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

До настоящего времени Минским городским Советом депутатов установлена выплата 100 премий в размере 5 базовых величин. Сегодня на сессии горсовета комитет по образованию вносит проект решения, которым предусмотрено увеличение и количества премий со 100 до 200, то есть фактически в два раза, и размер этой премии, который мы предлагаем установить в размере 10 базовых величин. Таким образом, 370 рублей на сегодня будет составлять размер премии.

В числе других тем – проведение в Минске Дня без автомобиля, также внесение корректировок в некоторые решения, принятые ранее.