«Не растерять традиции». Создание единого правового поля в сфере семейной политики обсуждают депутаты Беларуси и России

Новости Беларуси. Создание единого правового поля в сфере семейной политики сегодня обсуждают депутаты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог организован под патронажем Парламентского Собрания Союзного государства.

В центре внимания прежде всего вопросы сохранения традиционных ценностей, улучшение демографической ситуации и укрепление института семьи. Сегодня Беларусь и Россия проводят общую государственную политику по созданию социально-экономических условий, благоприятных для рождения и воспитания детей. Только в нашей стране на поддержку семей ежегодно выделяется более 5 миллиардов рублей.

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы сегодня действительно уделяем большое внимание социальной политике. Если говорить о программах Союзного государства, которых 28, то одна из них – как раз социальная политика. Это социально-трудовая сфера. В этой программе шесть разделов и один из них – поддержка семей, воспитывающих детей.

Наталья Агре, директор ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» (Россия):

Мы подверглись достаточно серьезной информационной атаке со стороны наших западных бывших партнеров. Сегодня как никогда важно выстроить систему и не растерять традиции семейного воспитания, на которых стояла наша общая родина СССР.

По итогам сегодняшней встречи Парламентское Собрание союза Беларуси и России подготовит документ, в который войдут практические рекомендации, которые послужат продвижению озвученных идей.