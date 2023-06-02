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Макрон распускает слухи? Он заявил, что до 2020-го Беларусь хотела вступить в НАТО

02 июня 2023 14:15
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Григорий Азаренок в эфире «Соловьев LIVE».

Григорий Азаренок, СТВ:
Макрон заявил, что до 2020 года Беларусь, наш Президент хотели вступить в НАТО. Мне интересно, когда вы проводили в 2017 году учения «Запад-2017», где отрабатывались противодействия НАТО, когда разрабатывались все документы, где НАТО всегда обозначался как недружественный блок, – вы тогда собирались вступать в НАТО? Что вы думаете по этому поводу?

Макрон распускает слухи? Он заявил, что до 2020-го Беларусь хотела вступить в НАТО-1

Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На протяжении многих лет, пока ситуация кардинально не изменилась в 2020 году, мы никогда не говорили, что у нас НАТО – противник. У нас был эвентуальный противник. Мы не позволяли себе таких диких шалостей, как позволяет себе сейчас Запад. Мы не проводили наступательные операции до Ла Манша, что делают они сейчас в отношении нас. Но с 2010 года я на достаточно высоких должностях был в Вооруженных Силах, ни разу такого не слышал, что Беларусь собиралась вступить в блок НАТО. Мы блоковое государство и так. Первое – это Союзное государство, которое существует давно. Второе – это ОДКБ, которое, я уверен, будет набирать свои обороты.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Олег Белоконев # Фотофакт

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