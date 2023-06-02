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Каникулы по-армейски. 10-классники со всей Беларуси приняты на попечение 72-го гвардейского объединённого учебного центра

02 июня 2023 14:46
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Новости Беларуси. Каникулы по-армейски. Четыреста десятиклассников со всей страны более чем на неделю приняты на попечение 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там открылась первая смена военно-патриотического лагеря «Готовы Родине служить».

Каникулы по-армейски. 10-классники со всей Беларуси приняты на попечение 72-го гвардейского объединённого учебного центра-1

С ребятами будут проводиться занятия по военной подготовке. Познакомят их с азами тактической и инженерной подготовки. В распоряжении кадетов и суворовцев – современные казармы, где созданы все необходимые условия для жизни. Понятно, что помогать во всем им будут старшие товарищи-гвардейцы. Будет присутствовать и соревновательный момент. В программе брейн-ринг «Знатоки военной истории», военно-спортивная эстафета «Ураган» и смотр-конкурс строевой песни.

Каникулы по-армейски. 10-классники со всей Беларуси приняты на попечение 72-го гвардейского объединённого учебного центра-4

Вадим Суров, начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов:
Создана рейтинговая система, по итогам которой будут определены кадетские училища, будут распределены на 1, 2, 3 места. Также будут выбраны лучшие из лучших, кто старался, какие показал результаты в ходе данного обучения, с вручением ценных призов и подарков. Полностью весь офицерский, сержантский составы – мы к этому готовились, с удовольствием ждали их.

Понятно, что кадеты и суворовцы не будут находиться лишь в Печах. Их ждет знакомство с местными достопримечательностями. Буквально в шаговой доступности от воинской части – знаменитая «Борисов-Арена». Не обойдется и без встреч с интересными людьми.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Вадим Суров # Фотофакт

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