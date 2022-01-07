«Окунуться в атмосферу старого времени». Почему белорусы выезжают на новогодние праздники за город?
Новости Беларуси. В гости к талисману нового года. В выпуске программы «Центральный регион» на СТВ – топ-3 резиденций Деда Мороза в Минской области. Елка в мире животных в «Станьково», Дед Мороз – генерал, и чем пахнут ремесла – в гостях у сказки в Дудутках.
Гончарство, бортничество, кузнечное дело… Путешествуя по мастерским, можно не только познакомиться с традициями, но и самим прикоснуться к народным промыслам. В хлебопекарне вас научат квасить и месить тесто и печь хлеб на кленовых листьях по исконным рецептам наших предков. Среди аппетитных ароматов невозможно удержаться, чтобы не попробовать хлеб прямиком из печки.
Ну а когда побывали на мастер-классах по душе, время хвастаться успехами Деду Морозу.
Здравствуйте, мои дорогие! Давненько мы с вами не виделись.
С 8 января в этнокомплексе начнут отмечать и Колядки. Главный зимний праздник наших предков встречать будут по старинным традициям – исполнять обрядовые песни вместе с фольк-группами и учиться колядным играм.
Захотелось почувствовать праздник, выехать из города, потому что в городе Новый год так не ощущается. Окунуться в атмосферу старого времени, как люди раньше встречали Новый год, увидеть то, что мы видели, когда сами были еще детьми – елочки, украшения. Вся атмосфера, зима добавляет праздника, как раз чудесная погода. Очень здорово, нам понравилось.
Куда ехать за волшебством на новогодние праздники, не так и важно. Мы рассказали лишь про три резиденции Деда Мороза. Их в центральном регионе гораздо больше. При желании можно отправиться в гости даже к Санта-Клаусу или якутскому Деду Морозу Чысхаану. Все волшебники по-своему уникальные. Но объединяют их доброта, любовь к детям и, конечно, суперспособность исполнять желания.
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