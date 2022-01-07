«Окунуться в атмосферу старого времени». Почему белорусы выезжают на новогодние праздники за город?

Новости Беларуси. В гости к талисману нового года. В выпуске программы « Центральный регион » на СТВ – топ-3 резиденций Деда Мороза в Минской области. Елка в мире животных в «Станьково», Дед Мороз – генерал, и чем пахнут ремесла – в гостях у сказки в Дудутках.

Гончарство, бортничество, кузнечное дело… Путешествуя по мастерским, можно не только познакомиться с традициями, но и самим прикоснуться к народным промыслам. В хлебопекарне вас научат квасить и месить тесто и печь хлеб на кленовых листьях по исконным рецептам наших предков. Среди аппетитных ароматов невозможно удержаться, чтобы не попробовать хлеб прямиком из печки.

Ну а когда побывали на мастер-классах по душе, время хвастаться успехами Деду Морозу.

Здравствуйте, мои дорогие! Давненько мы с вами не виделись.

С 8 января в этнокомплексе начнут отмечать и Колядки. Главный зимний праздник наших предков встречать будут по старинным традициям – исполнять обрядовые песни вместе с фольк-группами и учиться колядным играм.