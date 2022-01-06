Ёлочные игрушки из соломы и особые обереги. В «Дудутках» рассказали, как наши предки готовились к Новому году

Новости Беларуси. В гости к талисману нового года. В выпуске программы «Центральный регион» на СТВ – топ-3 резиденций Деда Мороза в Минской области. Елка в мире животных в «Станьково», Дед Мороз – генерал, и чем пахнут ремесла – в гостях у сказки в Дудутках.

Ждет на новогодние праздники гостей и комплекс старинных народных ремесел «Дудутки». В снежном убранстве резиденция выглядит сказочно. Фотозоны и игры на смекалку не дадут скучать в ожидании Деда Мороза. Тем временем экскурсию по его владениям для нас проводит Снегурочка.

Приглашаем вас в резиденцию Деда Мороза. Здесь у нас живет Дедушка Мороз и Снегурочка.

Это у нас атрибут Кикиморы, здесь мы летаем на метлах с детьми. Такие елочки красивые. К нам приезжают целыми классами.

Здесь у нас можно попить чай и получить сладкое угощение. Вот наша елочка, где мы водим хоровод. Это ее так снежок укутал, что кажется, будто она искусственная.

Это у нас почетное место Деда Мороза, где он сидит и выслушивает деток, их стишки. Можно встать на пенек и рассказать стишок, получить за это конфетку. Хотите угодить этому повелителю вьюги, отправляйтесь гулять по знаменитому белорусскому скансену. Ожившая деревня прошлого буквально пахнет ремеслами.

Яна Шипко, корреспондент:

Если на новогодние праздники приехать в «Дудутки», здесь можно не только познакомиться с Дедом Морозом, но и с народными ремеслами. Например, в качестве бонуса узнать, как наши предки ткали пояса, варили сыр или пекли хлеб. Только из печки на кленовых листьях. А слышали бы вы, какой здесь аромат свежей выпечки!

Гончарство, бортничество, кузнечное дело… Путешествуя по мастерским, можно не только познакомиться с традициями, но и самим прикоснуться к народным промыслам. В хлебопекарне вас научат квасить и месить тесто и печь хлеб на кленовых листьях по исконным рецептам наших предков. Среди аппетитных ароматов невозможно удержаться, чтобы не попробовать хлеб прямиком из печки.

На посошок угостили нас свежевыпеченным хлебушком с хрустящей корочкой. Очень-очень вкусно! И вот, с травяным чаем. С Новым годом!

А вот новогодние игрушки из соломки – это уже новодел. Праздник появился относительно недавно. Зато задолго до этого из соломки плели различных кукол и обереги и украшали избы по особым правилам. Чем не старинный феншуй?