Ёлочные игрушки из соломы и особые обереги. В «Дудутках» рассказали, как наши предки готовились к Новому году
Новости Беларуси. В гости к талисману нового года. В выпуске программы «Центральный регион» на СТВ – топ-3 резиденций Деда Мороза в Минской области. Елка в мире животных в «Станьково», Дед Мороз – генерал, и чем пахнут ремесла – в гостях у сказки в Дудутках.
Ждет на новогодние праздники гостей и комплекс старинных народных ремесел «Дудутки». В снежном убранстве резиденция выглядит сказочно. Фотозоны и игры на смекалку не дадут скучать в ожидании Деда Мороза. Тем временем экскурсию по его владениям для нас проводит Снегурочка.
Приглашаем вас в резиденцию Деда Мороза. Здесь у нас живет Дедушка Мороз и Снегурочка.
Это у нас атрибут Кикиморы, здесь мы летаем на метлах с детьми. Такие елочки красивые. К нам приезжают целыми классами.
Здесь у нас можно попить чай и получить сладкое угощение. Вот наша елочка, где мы водим хоровод. Это ее так снежок укутал, что кажется, будто она искусственная.
Это у нас почетное место Деда Мороза, где он сидит и выслушивает деток, их стишки. Можно встать на пенек и рассказать стишок, получить за это конфетку.
Хотите угодить этому повелителю вьюги, отправляйтесь гулять по знаменитому белорусскому скансену. Ожившая деревня прошлого буквально пахнет ремеслами.
Яна Шипко, корреспондент:
Если на новогодние праздники приехать в «Дудутки», здесь можно не только познакомиться с Дедом Морозом, но и с народными ремеслами. Например, в качестве бонуса узнать, как наши предки ткали пояса, варили сыр или пекли хлеб. Только из печки на кленовых листьях. А слышали бы вы, какой здесь аромат свежей выпечки!
Гончарство, бортничество, кузнечное дело… Путешествуя по мастерским, можно не только познакомиться с традициями, но и самим прикоснуться к народным промыслам. В хлебопекарне вас научат квасить и месить тесто и печь хлеб на кленовых листьях по исконным рецептам наших предков. Среди аппетитных ароматов невозможно удержаться, чтобы не попробовать хлеб прямиком из печки.
На посошок угостили нас свежевыпеченным хлебушком с хрустящей корочкой. Очень-очень вкусно! И вот, с травяным чаем. С Новым годом!
А вот новогодние игрушки из соломки – это уже новодел. Праздник появился относительно недавно. Зато задолго до этого из соломки плели различных кукол и обереги и украшали избы по особым правилам. Чем не старинный феншуй?
В современном мире далеко не все дети знают, что такое солома. Это стебельки злаковых растений – рожь, пшеница, овес, ячмень. То есть все то, на чем растет колосок. Знакомлю с использованием соломы. Использовалась она в обрядах и в быту. В быту раньше делали различные емкости для хранения зерна, муки и льняного масла. На современном этапе делают конфетницы сухарницы, шкатулки. Что касается обрядовости в соломоплетении, раньше делали таких пауков. Традиционная пирамидальная форма, а пирамида – это энергетически завершенный объем, который забирает весь негатив, всю отрицательную энергию.
Птицы счастья, предназначение которые – охранять и помогать ныне живущим на земле. Лошадка – символ мужской силы и здоровья. Кукол раньше всегда делали безликими. Считалось, что, если у нее будет лицо, в нее может вселиться какая-то сила, поэтому кукла без лица выполняла оберегающую роль, мать-берегиня. Кукла с лицом – это уже современное искусство, сувенир. Домовой – дух дома, хранитель. Еще у него есть помощница – Хлопотунья. Следит затем, чтобы хозяйка суп не пересолила и в доме вовремя прибралась. Также у нас можно увидеть новогоднюю елочку, украшенную игрушками из соломы. Это современный этап в развитии соломоплетения. Но сейчас вы сами видите, что из соломы делаются абсолютно различные вещи.
Читайте также:
Медведица, рыси и альпаки. Какие ещё животные есть в комплексе «Станьково»?
Этот Дед Мороз носит мундир с эполетами вместо шубы. Как волшебник встречает гостей на «Линии Сталина»?
«Окунуться в атмосферу старого времени». Почему белорусы выезжают на новогодние праздники за город?