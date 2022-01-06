Этот Дед Мороз носит мундир с эполетами вместо шубы. Как волшебник встречает гостей на «Линии Сталина»?

Новости Беларуси. В гости к талисману нового года. В выпуске программы «Центральный регион» на СТВ – топ-3 резиденций Деда Мороза в Минской области. Елка в мире животных в «Станьково», Дед Мороз – генерал, и чем пахнут ремесла – в гостях у сказки в Дудутках.

Среди танков и военной техники тоже есть место новогоднему настроению. На «Линии Сталина» прописался один из самых необычных седовласых волшебников. У этого Дедушки Мороза вместо привычной шубы парадный мундир с эполетами и аксельбантами, генеральская папаха и погоны. «Они не жалуются, упитанные, здоровые». Посмотрите, как в зоосаде возле Дзержинска живут два тигра – подробности здесь.

Линия Сталина – историко-культурный комплекс, посвященный фортификации. То есть это военная направленность. Военно-патриотическая. Поэтому здесь простой Дед Мороз и не может быть. Поэтому я Дед Мороз военный. Основная специфика – надо пройти испытание, чтобы дойти до Деда Мороза, показать, что ты что-то умеешь. Например, взорвать немецкий танк – мешает нашим гостям. Вот, надо показать, какой ты герой.

Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

У нас идея была какая? Обычный Дед Мороз было бы обычно, как и везде. А у нас родилась идея военизированно это сделать, потому что у нас все-таки комплекс военно-патриотического воспитания и первые Деды Морозы, которые здесь работали, были воины-афганцы.

По секрету, в образе главнокомандующего новогодним парадом настоящий бывший военный. Потому этот Дедушка Мороз отличается меткостью и военной выправкой. Да и конкурсы для гостей своей резиденции у него тематические. Детишкам первым делом предлагают в снежного снайпера поиграть, да немецкие танки кеглями посбивать, а еще походить на командных лыжах и пострелять из пневматики.

– Товарищ Дедушка Мороз – генерал, разрешите нам в конкурсах поучаствовать.

– Конечно. Всем нашим гостям не только можно, но и нужно поучаствовать в конкурсах. Что же, пройдемте.

Есть попадание!

Строить Дед Мороз, хоть и военный, ребят не будет. Дедушка все-таки добрый и после испытаний, как и все новогодние волшебники, не прочь послушать стишки.

Тебе подарочек, держи крепко. Ваня, есть и тебе подарочек, держи. Поздравляю вас с Новым годом! Медведица, рыси и альпаки. Какие еще животные есть в комплексе «Станьково»? Читайте далее.

Большая ответственность – соответствовать такому генералу. И плюсы свои есть. Такая красота вокруг. Много ребят, улыбающихся и счастливых. Очень приятно здесь находиться.