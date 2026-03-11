Идеальное время для женщины, чтобы начать строить карьеру – мнение многодетной мамы

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Елена Цуканова, многодетная мама:

Когда я вышла замуж в 20 лет, так получилось, что сразу забеременела. Родился первый малыш, через год родился второй малыш. И когда промежуток получился перед третьим ребеночком, вопрос вставал серьезный. Либо уходить в карьеру, либо развиваться в семье.

Когда декретный отпуск заканчивается, муж по своей молодости намекал – пора уже на работу выходить, потому что достаточно тяжело содержать одному мужчине семью. На сегодня муж содержит всю нашу большую семью: меня и наших семерых детей.

Поэтому я хочу сказать, что женщины все разные. Для кого-то очень важно развиваться в семье. И очень много таких женщин, которые с удовольствием сидят и нянчатся с детьми. И женщин, которым нужен свой, более творческий, поток.