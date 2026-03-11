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Идеальное время для женщины, чтобы начать строить карьеру – мнение многодетной мамы

11 марта 2026 17:41
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Идеальное время для женщины, чтобы начать строить карьеру – мнение многодетной мамы-2

Елена Цуканова, многодетная мама:
Когда я вышла замуж в 20 лет, так получилось, что сразу забеременела. Родился первый малыш, через год родился второй малыш. И когда промежуток получился перед третьим ребеночком, вопрос вставал серьезный. Либо уходить в карьеру, либо развиваться в семье. 

Когда декретный отпуск заканчивается, муж по своей молодости намекал – пора уже на работу выходить, потому что достаточно тяжело содержать одному мужчине семью. На сегодня муж содержит всю нашу большую семью: меня и наших семерых детей. 

Поэтому я хочу сказать, что женщины все разные. Для кого-то очень важно развиваться в семье. И очень много таких женщин, которые с удовольствием сидят и нянчатся с детьми. И женщин, которым нужен свой, более творческий, поток. 

Идеальное время для женщины, чтобы начать строить карьеру – мнение многодетной мамы-4

Елена Цуканова:
В этом плане семья всегда будет немножко страдать. По своему собственному опыту, до определенного возраста детям нужна мама. Не садики, не няни – именно мама, мамино тепло, мамино объятие, мамин поцелуй. 

Когда дети подрастают – все, мама не нужна, чем меньше мамы дома, тем им лучше. Вот тогда можно строить женщине карьеру. Поэтому можно сказать, что женщины разбиваются на периоды – по детям, по поддержке мужа и так далее. Поэтому семья – вне конкуренции. 

Нельзя делить карьеру или семью – председатель Молодежного совета.

# Брак и семья # Многодетные семьи в Беларуси

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