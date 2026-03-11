Товарооборот Беларуси и Калужской области за 2025 год превысил $700 млн

Один из флагманских партнеров в масштабах России для нас – Центральный федеральный округ с 40-милллионным населением. Этот регион близок и географически, и экономически. А одна из точек опор здесь – Калужская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этим регионом Беларусь обсуждает новые проекты для развития союзного взаимодействия. Товарооборот на уровне 700 миллионов долларов, но потенциал, безусловно, выше. Промышленная кооперация, сельское хозяйство – в каких сферах найдем дополнительный взаимный интерес?

Результат союзной кооперации двух предприятий – такие машины для уборки больших магистралей. Сам самосвал – белорусский, а вот навесное оборудование к нему – от гидросистемы до распределителя твердых реагентов – созданы в Калуге. Эта техника востребована в разных российских регионах и даже претендует на статус товара интеграции.

Дмитрий Корабельников, директор завода «Меркатор Калуга»:

Белорусские партнеры зарекомендовали себя хорошо, отлично. Если есть какие-то у нас вопросы, они всегда идут на уступки. Многие машины, скажем так, разработаны и доработаны совместно с нашим конструкторским бюро. На машинах теперь устанавливаются коробки отбора мощности. Теперь привод нашей гидросистемы идет не от основной коробки передач, а именно от двигателя. Это очень удобно и с точки зрения постройки коммунальной дорожной машины является правильным решением.