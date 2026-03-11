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Товарооборот Беларуси и Калужской области за 2025 год превысил $700 млн

11 марта 2026 17:33
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Один из флагманских партнеров в масштабах России для нас – Центральный федеральный округ с 40-милллионным населением. Этот регион близок и географически, и экономически. А одна из точек опор здесь – Калужская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этим регионом Беларусь обсуждает новые проекты для развития союзного взаимодействия. Товарооборот на уровне 700 миллионов долларов, но потенциал, безусловно, выше. Промышленная кооперация, сельское хозяйство – в каких сферах найдем дополнительный взаимный интерес?

Товарооборот Беларуси и Калужской области за 2025 год превысил $700 млн-2

Результат союзной кооперации двух предприятий – такие машины для уборки больших магистралей. Сам самосвал – белорусский, а вот навесное оборудование к нему – от гидросистемы до распределителя твердых реагентов – созданы в Калуге. Эта техника востребована в разных российских регионах и даже претендует на статус товара интеграции.

Товарооборот Беларуси и Калужской области за 2025 год превысил $700 млн-4

Дмитрий Корабельников, директор завода «Меркатор Калуга»:
Белорусские партнеры зарекомендовали себя хорошо, отлично. Если есть какие-то у нас вопросы, они всегда идут на уступки. Многие машины, скажем так, разработаны и доработаны совместно с нашим конструкторским бюро. На машинах теперь устанавливаются коробки отбора мощности. Теперь привод нашей гидросистемы идет не от основной коробки передач, а именно от двигателя. Это очень удобно и с точки зрения постройки коммунальной дорожной машины является правильным решением.

Товарооборот Беларуси и Калужской области за 2025 год превысил $700 млн-6

Самая результативная сфера взаимодействия Беларуси и Калуги – строительство. За 5 лет в российском городе появились более полумиллиарда квадратных метров жилья. Это целые кварталы. Самый известный ЖК – пестрые «Веснушки». Здесь в квартирах даже обои белорусские. В социальной инфраструктуре региона – с участием нашей компании – появились новые детские сады, школы. К концу 2026 года в эксплуатацию введут еще одно учреждение образования. 

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Я оценил сотрудничество достаточно хорошо. Налажено такое разумное, рабочее, конструктивное взаимодействие. Почему они и готовы его продолжать. И это хорошо. Потому что это свидетельствует о том, что работа налажена, важно не останавливаться на достигнутом.

Подробности в видео.

# Международное сотрудничество # Юрий Селиверстов

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