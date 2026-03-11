Нельзя делить карьеру и семью – председатель Молодежного совета

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси: Нельзя делить карьеру или семью, это должно все идти совместно, потому что семья – это же в целом основной инструмент нашей социализации, это главная ячейка общества в жизни.

Алина Ретькова:

Нет, для меня важнее семья все-таки, и я умею совмещать. На примере Молодежного совета я хочу сказать, что 50 молодых людей, которые входят в состав Молодежного совета, являются замужними или женатыми людьми. И у 30 из них уже есть по двое или одному ребенку. Наши молодые люди умеют сейчас совмещать и профессиональную, и общественную, и семейную жизнь. И делать это довольно-таки успешно.

Недавно в нашем Молодежном совете 12 девушек ушли в декретный отпуск. На периоде даже работы в Молодежном совете мы не только задумываемся о том, как профессионально показать себя в качестве молодых лидеров, успешных в своих профессиях, но и на своем примере показать, что семья – это то, что должно быть в жизни каждого человека. Туда мы всегда вернемся и с Молодежного света, и своей работы – нас примут, поймут и всегда поддержат.