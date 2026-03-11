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Нельзя делить карьеру и семью – председатель Молодежного совета

11 марта 2026 17:34
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Нельзя делить карьеру и семью – председатель Молодежного совета-2

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Нельзя делить карьеру или семью, это должно все идти совместно, потому что семья – это же в целом основной инструмент нашей социализации, это главная ячейка общества в жизни. 

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Делить нельзя, но для вас карьера важнее?

Нельзя делить карьеру и семью – председатель Молодежного совета-4

Алина Ретькова:
Нет, для меня важнее семья все-таки, и я умею совмещать. На примере Молодежного совета я хочу сказать, что 50 молодых людей, которые входят в состав Молодежного совета, являются замужними или женатыми людьми. И у 30 из них уже есть по двое или одному ребенку. Наши молодые люди умеют сейчас совмещать и профессиональную, и общественную, и семейную жизнь. И делать это довольно-таки успешно.

Недавно в нашем Молодежном совете 12 девушек ушли в декретный отпуск. На периоде даже работы в Молодежном совете мы не только задумываемся о том, как профессионально показать себя в качестве молодых лидеров, успешных в своих профессиях, но и на своем примере показать, что семья – это то, что должно быть в жизни каждого человека. Туда мы всегда вернемся и с Молодежного света, и своей работы – нас примут, поймут и всегда поддержат.

Идеальное время для женщины, чтобы начать строить карьеру – мнение многодетной мамы.

# Брак и семья # Женщины Беларуси # Год белорусской женщины # Алина Ретькова # Евгений Пустовой

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