В январе – 5 млрд долларов, в августе – 450 млн. Почему Украине всё меньше выделяют военной помощи?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

На что еще стоит обратить внимание? Это на то, что после критичных публикаций в СМИ, которые представляют Европейский союз либо же Соединенные Штаты Америки, ухудшилась поддержка финансовая Украины. 45-й пакет американской военной помощи обращает на себя внимание своей компактностью. 250 миллионов долларов, что дает суммарную помощь за август в 450 миллионов. И при этом, отмечу, если брать предыдущие пакеты в рамках PDA, то в январе Украине был выделен пакет помощи на 5 миллиардов, за февраль 875 миллионов, март 750 миллионов, и снова-таки июнь 825, в разгар наступления 1,5 миллиарда, и вот теперь август 450 миллионов. Очевидно, что в Пентагоне занялись переучетом?

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Пентагон – это лоббистская организация, это нужно учитывать. В военно-промышленном комплексе США все генералы, которые там служат, от Ллойда Остина и всех других, являются лоббистами различных компаний, таких как Lockheed Martin, Rayton и так далее. Когда они видят, что нет результата, во-вторых, нет отдачи финансовой, они начинают задумываться о поставках. Ну и, конечно, они хотят доить Европу. Это понятно, что они хотят доить Европу и Германию в том числе. Потому что тот кольцевой обмен, который предложен Олафу Шольцу, когда Германия должна возмещать убытки той же Словакии и Чехии, которые свой парк САУ отдают Украине, а Германия якобы может компенсировать свои экономические убытки и свою деиндустриализацию с помощью так называемого кольцевого обмена. Вот мы вам разрешаем продать Panzerhaubitze и несколько Leopard. Это когда дядя Сэм спускается и говорит: ребята, мы вам разрешаем чуть-чуть заработать. Бросает немцам кость. Просто кость. А немцы на это все смотрят, и они что, соглашаются втридорога покупать удобрение или газ втридорога и жить, как они сейчас живут, когда чеки на 50 %, на 75 % увеличиваются у обывателя, у бюргера? Они хотят так жить? И сейчас вот те голоса, которые от Вальдемара и других людей адекватных, они раздаются из Германии, они понимают, что действительно англосаксонский конгломерат и марионетки такие, как Шольц, управляют сейчас этими СМИ, которые мешают немцам жить нормально. Надежда Сасс:

Ну и вот я хотела добавить касаемо того, что Leopard в Германии производилось в год всего лишь 12 штук. Естественно, такую помощь, которую получила от той же Европы Украина, это, к сожалению, уже невосполнимые ресурсы. Естественно, каждое из государств думает и о своей личной безопасности.