Останки 12 мирных жителей перезахоронили в Кобрине

В Кобрине перезахоронили останки 12 мирных жителей. В ходе расследования дела о геноциде белорусского народа прокуроры обнаружили ранее неизвестное место гибели возле деревни Запруды. Установлено, что массовый расстрел сельчан фашистскими карателями произошел в 1942 году. Это цена за связь с партизанами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что удалось установить экспертам спустя восемь десятилетий и почему у таких преступлений нет срока давности?

Слово за слово – с местными. Именно это стало поворотным моментом в расследовании дела о геноциде белорусского народа. Воспоминания одного из потомков жителя деревни Запруды помогли обнаружить место страшного фашистского преступления.

По актам комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков установлено, что в здании старого лесничества находился полицейский участок оккупационных властей, а вблизи в лесном массиве – стихийные могилы. В одной обнаружили останки семи человек, в другой – пяти. Комплексная медико-криминалистическая и баллистическая экспертиза установила, что это были женщины в возрасте от 18 до 50 лет.

Сергей Мешечко, прокурор Кобринского района:

Исходя из экспертных исследований, достоверно установлено, что смерть наступила от огнестрельных ранений. Так, в черепах не менее трех жертв были обнаружены следы огнестрельных ранений. Что подтверждает версию и показания мирных граждан о том, что в указанном месте после допросов в полицейском участке по подозрению в связи с партизанами этих лиц выводили в ближайший лесной массив, где расстреливали из винтовок.

Акт исторической справедливости. Останки 12 мирных жителей (женщин) перезахоронили в Кобрине. Погребение прошло у Братской могилы с соблюдением традиций и обычаев.