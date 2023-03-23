«Около двух с половиной тысяч рублей». Сколько зарабатывает обычный минчанин?

Общий праздник для четверти жителей Минска. Три района столицы в пятницу отметили юбилей – 85 лет. Отличный повод поговорить о достижениях, перспективах Советского, Октябрьского и Заводского районов. Сегодня гостями программы «Большой город» на СТВ стали главы администраций. Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте поговорим о социально-экономических показателях. Как справились с санкционным давлением, насколько улучшились либо ухудшились ваши показатели?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Заводской район не зря называют промышленным сердцем столицы. Мы гордимся этим званием. Удельный вес Заводского района в объемах промышленного производства города составляет порядка 17-18 %, причем порядка 60 % продукции уходит на экспорт. Если говорить про 2022 год, то объемы промышленного производства Заводского района составили порядка 3,6 миллиарда рублей – 121,6 % к уровню 2021 года. Надо сказать, что таких темпов роста район не видели с 2018 года. Поэтому говорить о санкциях здесь не приходится. Мы сегодня говорим, что это время возможностей. Это действительно так. Это подтверждает и первый квартал текущего года. Екатерина Забенько:

Я знаю, что предприятия Заводского района поставляют продукцию в 80 стран мира. Цифра впечатляет. Президент сказал, чтобы сработали в этом году не хуже, чем хотя бы в предыдущем. Я думаю, что все получится. Какие прогнозы?

Сергей Масляк:

Все получится, как я говорю, есть цифры первого квартала, которые подтверждают, что мы двигаемся в правильном направлении. Такие наши валообразующие предприятия, как Минский автомобильный завод, Минский завод колесных тягачей, Минский подшипниковый завод, – их показатели сегодня говорят сами за себя. Екатерина Забенько:

На территории Советского района нет каких-то очень крупных промышленных предприятий, тем не менее ваши социально-экономические показатели не уступают. Как вам это удается, в чем секрет?

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Да, мы не можем похвастаться крупнейшим промышленным потенциалом, как другие районы, но тем не менее на территории района успешно функционирует ОАО «Амкодор», Белорусский Дом печати. Мы сегодня гордимся нашим новым объектом – научно-технологическим парком «Политехник» БНТУ. Если говорить о внешнем торговом обороте, то более 400 организаций торгует с 72 странами мира. Если говорить о промышленности, мы прибавили 5,2 % роста производства промышленности, а это в копилку города плюс 25 миллионов рублей. Если мы говорим о товарообороте, то у нас рост за прошлый год составил 140 %. Это плюс 175 миллионов рублей внешнего торгового оборота. Санкции не добавляют ничего хорошего, но мы действительно научились их обходить. Мы научились работать. Мы потеряли какие-то логистические цепочки, но выстроили новые. На сегодня эти цифры говорят о том, что мы справляемся с этим. Тем более это отражается на росте заработной плате. У нас сегодня рост заработной платы составил 116 %, составляет практически около двух с половиной тысяч рублей в среднем на одного работающего. Екатерина Забенько:

Геннадий Иванович, предприятиям вашего района удается ли находить новые рынки сбыта и наращивать производство?