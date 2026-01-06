В Брестской области намерены увеличить количество мест в социальных пансионатах

В центре внимания – человек. Увеличить количество мест в пансионатах для граждан, нуждающихся в уходе, планируют в Брестской области. Об этом сообщил председатель облисполкома во время визита в психоневрологический дом‑интернат «Прибужье». Петр Пархомчик поздравил проживающих с Новым годом в рамках марафона «От всей души» и вручил им подарки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в «Прибужье» созданы все условия для жизни, лечения и реабилитации 128 постояльцев. В 2026 году здесь проведут комплекс ремонтных работ: обновят актовый зал, входную группу, инженерные сети и системы безопасности. Кроме того, планируется закупка современного оборудования для прачечной.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Большое количество людей серебряного возраста и 60+ нуждаются в поддержке государства. Когда-то они приносили определенный вклад в развитие нашего государства, трудились на благо нашего государства. Но наша задача – оказать им необходимую поддержку.

Особое внимание глава области уделил успешному сотрудничеству с частным бизнесом. Предприниматели активно помогают интернатам, и эта социально ответственная практика будет развиваться.