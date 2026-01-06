В аэропортах Египта отменят миграционные карты для туристов

Миграционные карты для туристов отменят в аэропортах Египта к концу января. Об этом заявили в правительстве арабской республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение призвано способствовать дальнейшему развитию туризма. Нововведение упростит процедуры для тех кто прибывает в аэропорты или улетает из них, и позволит пассажирам сэкономить время. Кроме того правительство Египта заявило, что работает над созданием системы, которая позволит путешественникам получать электронную визу по прилету в страну.