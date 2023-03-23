Там проводили самые модные балы Минска. Чем уникальна Лошицкая усадьба?

Живая легенда. Лошицкая усадьба – продукт большой любви. В конце XIX века помещик Евстафий Любанский для своей принцессы, невесты Ядвиги Кеневич, сворачивает горы, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Перестраивает доставшийся в наследство от Прушинских скромный одноэтажный дом в настоящий дворец в стиле модерна. Сочетание дерева и камня, сказочный декор, разная высотность. Новейшие технологии. Имение расцветает и становится культурным центром губернского Минска, куда на балы съезжаются сливки общества.

Лидия Маркович, заведующий филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:

Можно полагать, что электричество уже тоже было и в Лошице, потому что когда Любанский строит заводы, там он покупает дорогое оборудование – генератор. Целая полемика даже была на страницах СМИ о том, что если идешь на прием и там будет электричество, то значит надо было как-то иначе подумать о своем макияже и тем, кто постарше, нужно было задуматься, а там включали целую иллюминацию (включали-выключали) световое шоу своего рода. По легенде, дама сердца, дочь главы мозырской шляхты, выпускница Варшавской гимназии, пани Ядвига загадала не только дом невиданной красоты, но и цветок. Как истинный рыцарь, букетом пан Любанский не ограничился и обустроил великолепный парк. Сельскохозяйственник и ботаник-любитель завозит экзоты, которые наполняют Лошицу пленительным ароматом. Лиственницы, бумажные и пепельные березы и магнолия кобус, как аленький цветок, для любимой супруги. Лидия Маркович:

Во-первых, Любанский был депутатом городской думы. Он принимал участие в решении разных вопросов, касающихся благоустройства города. Сами жители избрали его мировым судьей, какой-то время он возглавлял общество любителей спорта в Минске. Такая вещь, как велосипед, когда он разъезжал по аллеям Лошицкого парка на чудо-машине, местное население где-то даже удивлялось и пугалось. Приглашаем на светский раут. Можете представить себя в самом шикарном платье и фраке. В вестибюле прислуга или лакей помогут с верхней одеждой и багажом. Кстати, панели из лиственницы – свидетели эпохи. Они повидали немало звезд. Как и эти стены. Хозяйские вещи и мебель не пощадило время и события. Но все интерьеры восстановлены на манер XIX века. С изыском, позолотой и невероятным шармом.

Надежда Гавриленко, старший научный сотрудник филиала «Музей «Лошицкая усадьба»:

Первые гостиные от вестибюля были предназначены для встречи гостей. Для этого служит зеленая гостиная и соседняя розовая гостиная. Почетные гости, например, глава города должен был занимать только центральный диван. Друзья занимают приставные кресла, а вот гости, которые впервые оказываются в доме, должны занять отдаленные банкетки или диваны, а сам же хозяин взять кресло или стул, поставить его напротив почетного гостя.

В гостиных кавалеры устраивали турниры по шахматам и дымили, как паровозы. Дамы за чашечкой кофе обсуждали новости и модные веяния. Светская львица, пани Ядвига, активно занималась благотворительностью. Стала спонсором бесплатного родильного приюта, возглавила дамский тюремный комитет, в котором помогали женщинам и их детям получить образование и найти себя в жизни. Фишка розовой гостиной – оригинальная зефирная лепнина на потолке и слепое окно, спрятанное за гобеленом. С улицы оно есть, в комнате нет. Чего не сделаешь ради красоты и симметрии фасада. Анстасия Макеева, корреспондент:

Сердце усадьбы – бальный зал, конечно, тут собирались самые высокие гости. Вот интересно, кто из известных людей тут побывал?

Надежда Гавриленко:

Здесь бывал Карл Чапский, Ваньковичи, Войниловичи – это все известные фамилии Минска и, конечно же, зарубежные гости. Среди гостей XIX века можно назвать еще и Винцента Дунина-Марцинкевича – белорусского драматурга, который в своих произведениях «Купала» и «Вечерница» упоминает Лошицу Евстафия Прушинского, и герои его рассказов взяты с жителей деревни Лошица. Особенно Змицер, он был хитер и мог выкрутиться из разных ситуаций.

Главной сенсацией была ванна. Просто «вау» в тогдашнем Минске. Причем ноу-хау расположили сразу за бальным залом. А почему бы не похвастаться. Темные фрагменты плитки – чистой воды оригинал, верхний ярус – плоды реставрации. Атмосфера согревает. Анастасия Макеева:

Будуар хозяйки был оформлен в восточном стиле, а все потому, что Ядвига была знатной поклонницей культуры Страны Восходящего солнца. И здесь находится настоящий эксклюзив. Вот такой шкаф-кабинет. Его венчает резьба из небесных львов – защитников дома, а на дверцах изображены три религии: конфуцианство, буддизм и синтоизм. Кухню вынесли в отдельный флигель, чтобы запахи не заполняли господский дом. Деликатесы в буфетную слуги доставляли через цокольный этаж и угощали от души. Хозяйство было знатное. Крупный рогатый скот, винокурня, мельницы. И все же сочную телятину заказывали в Москве, там животных взращивали на яйцах и молоке, что придавало мясу нежнейший вкус. От меню все были в восторге.

Надежда Гавриленко:

Десерт, который был необычен для того времени – это персик в мороженом. Косточка которого менялась на смесь миндаля и другого арахиса. Возможно, когда-нибудь тайный рецепт станет вновь явным. И напоследок тайна, покрытая мраком. Между супругами разница была в 11 лет, детей не было, а завистники приписывали красавице-Ядвиге немало романов. 15 июня после завтрака леди решила прогуляться. Спустя время ее находят мертвой на слиянии Лоши и Свислочи. Лишь белая борзая собачка была рядом. Что случилось в тот роковой день, молчат вековые аллеи. Известно, что пани страдала эпилепсией и во время приступа могла упасть в воду. Как бы там ни было, убитый горем муж посадил в ее память месте маньчжурский абрикос. Говорят, в момент цветения можно увидеть призрак Белой пани.