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Почти 900 биржевых сделок заключено на БУТБ в последний день 2025 года

06 января 2026 07:01
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Даже в канун Нового года на Белорусской универсальной товарной бирже кипела работа. 31 декабря прошло 18 торговых сессий, по итогам которых заключено почти 900 сделок – 895 контрактов на общую сумму более 48 миллионов рублей. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, когда при меньшем числе сделок сумма составила 12,5 миллиона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 900 биржевых сделок заключено на БУТБ в последний день 2025 года-2

В торгах участвовали компании из Беларуси и 9 зарубежных стран – от Германии и Польши до Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Основную часть сделок составила сельхозпродукция: льняное волокно, аминокислоты, сухое молоко и мясопродукты. Внутренний рынок обеспечили поставки семян и мясного сырья. 

Кроме того, заключено более сотни контрактов на промышленные и потребительские товары, а также свыше 150 сделок на услуги по лесозаготовке. На конец года на бирже аккредитовано свыше 38 тысяч субъектов хозяйствования, из них более 9 тысяч не резиденты из 82 стран. Сегодня площадка остается важной для международной торговли и подтверждает статус одного из ключевых экономических инструментов Беларуси.

# Предприятия Беларуси # Государственная политика в сфере торговли

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