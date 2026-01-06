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В Сербии сильный снегопад парализовал движение транспорта

06 января 2026 07:04
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Сильный снегопад нарушил привычный ритм жизни в Сербии: высота снежного покрова – более 20 сантиметров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сербии сильный снегопад парализовал движение транспорта-2

Из-за непогоды обледенели трассы и городские улицы. В Белграде образовались многокилометровые пробки, возникли серьезные перебои в работе общественного транспорта. В горных районах движение автомобилей полностью остановлено. Стихия затронула и авиацию: в столичном международном аэропорту отменено или задержано около сотни рейсов. Власти страны призвали граждан к максимальной осторожности и рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях.

# Сербия # Погода

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