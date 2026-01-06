В Сербии сильный снегопад парализовал движение транспорта

Сильный снегопад нарушил привычный ритм жизни в Сербии: высота снежного покрова – более 20 сантиметров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за непогоды обледенели трассы и городские улицы. В Белграде образовались многокилометровые пробки, возникли серьезные перебои в работе общественного транспорта. В горных районах движение автомобилей полностью остановлено. Стихия затронула и авиацию: в столичном международном аэропорту отменено или задержано около сотни рейсов. Власти страны призвали граждан к максимальной осторожности и рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях.