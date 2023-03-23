Что изменилось за 85 лет? Рассказываем историю Советского, Октябрьского и Заводского районов

Общий праздник для четверти жителей Минска. Три района столицы в пятницу отметили юбилей – 85 лет. Отличный повод поговорить о достижениях, перспективах Советского, Октябрьского и Заводского районов. Сегодня гостями программы «Большой город» на СТВ стали главы администраций.

Промышленное сердце столицы стало биться в далеком 1938 году. Сегодня Заводской район – один из крупнейших по объемам промышленного производства и выпуску товаров народного потребления. Именно здесь расположены главные гиганты индустрии.

Владимир Киян, первый секретарь Заводского районного комитета Коммунистической партии Беларуси:

От маленького, казалось бы, участка производства товаров народного потребления было создано новое структурное подразделение на МАЗ. До начала крупномасштабного строительства у восточной окраины Минска было несколько названий. Красная роща, Антониевское урочище и Архиерейская роща. Сперва район был назван Сталинским, только в 1961 году получил современное название. Добраться до Заводского района не так сложно, как кажется. Станции «Партизанская», «Автозаводская» и «Могилевская» находятся на его территории. В проекте построить и станцию метро «Шабаны».

Вячеслав Юхнович, экс-глава администрации Заводского района:

Основной задачей было создание условий для работы промышленности. Отсюда начиналась индустрия республики, потому что МАЗ был первенцем в 1944 году, а дальше пошли и другие предприятия.

Алеся Иванова, корреспондент:

Сегодня Заводской район славится не только промышленными гигантами. Здесь расположен единственный в белорусской столице и один из крупнейших в стране Минский зоопарк. К слову, только за прошлый год его успело посетить полмиллиона человек.

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:

Мы развиваемся. За последнее время произошла реконструкция старой территории. Не так давно открыли третью очередь околоводной тропы. Теперь у нас на озере появились причал, беседка. Славится район и своими спортивными объектами. В этом году свой десятилетний юбилей отмечает многофункциональный развлекательный комплекс «Чижовка-Арена». Еще один юбиляр этого года – Октябрьский район – сегодня без сомнений можно назвать визитной карточкой Минска. Еще со времен Российской губернии эту территорию города называли Александровской.

Район начал активно застраиваться, когда в Минске прошла Московско-Брестская железная дорога. В одноэтажных деревянных домах селились семьи железнодорожников, постепенно формировались кварталы. В этот период за районом прочно закрепляется еще одно название, но уже народное – Железнодорожный.

Алеся Иванова:

Улица Чкалова до 1939 года называлась Койдоновским трактом, так как вела в сторону селения Койдоново. Ныне это Дзержинск. А в 1939-м (после гибели летчика-испытателя Валерия Павловича Чкалова) улицу переименовали в его честь. В предвоенные годы в районе появляются обувная и швейные фабрики, щетинно-щеточное производство, кожевенный завод, который первым в Советском Союзе освоил выработку высококачественного хрома. Вырастают корпуса Белорусского государственного университета. В 1957 году район вновь переименовывают в уже современное название – Октябрьский. С каждым годом Октябрьский прирастает и новыми квадратами. Активно застраивается жилой комплекс на месте бывшего аэропорта «Минск Мир». С новыми высотками возводят и социальные объекты. Так, недавно в квартале открыли новый детский сад на 265 мест.

Анжела Карпук, заведующая детским садом № 582:

У нас три зала: физкультурный, универсальный и музыкальный. В универсальном зале расположена площадка правил дорожной безопасности. Там мы проводим занятия по дорожной безопасности, а также занятия по безопасности в быту.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Ребенок должен с самого раннего возраста находиться в социуме. Должны создаваться условия для его подготовки к системе образования. И сегодня мы видим, что такие условия созданы. Построен хороший объект, который соответствует всем требованиям. Развивается в районе и транспортное сообщение. Значимым событием для местных жителей стало открытие новой станции метро «Ковальская Слобода». Богата на исторические события и биография Советского района. Сложно представить, что еще в 50-е годы прошлого века эта часть города больше походила на деревенскую местность. А на месте памятника Владимира Мулявина стояли ветхие избушки. Прежде чем эта часть города получила свое современное название, эти земли делились на 4 исторические зоны: Золотая горка, Комаровка, Сторожевка и Переспа.

Сегодня сложно представить, что на месте главного продовольственного рынка столицы – Комаровского – располагались улицы, утопающие в грязи болотистой местности. Пока в 1925 году ее не начали осушать. Интересно и то, что в начале прошлого века здесь располагался полигон. Именно отсюда совершал свои полеты на аэроплане знаменитый русский пилот Сергей Уточкин. Посмотреть на чудо-птицу собирался народ со всего города. Алеся Иванова:

Современное здание Комаровского рынка появилось в 1980 году. Кстати, объект считается поистине уникальным. Здание имеет высоту 10-этажной постройки и держится на тросах.

Иван Ткачук, заместитель генерального директора по развитию Минского Комаровского рынка:

Сегодня у нас вы можете найти продукции из Турции, Италии, Китая, Японии. Широкий ассортимент экзотических фруктов. Основная функция Минского Комаровского рынка – это предоставление продуктов отечественного производства. Еще один ветеран Советского района – Белгосфилармония. Академическая музыка поселилась в этом здании в 1963 году. «Новейшая» история филармонии обозначена ее капитальной реконструкцией в 2004 году. Сегодня интерьер учреждения отвечает самым современным стандартам и технологиям. Роскошь и богатство местности не ограничивается лишь его развитой инфраструктурой. Район по праву считается одним из самых живописных и зеленых в столице. Среди растительных массивов города заметно выделяется Парк Дружбы народов.