Почти каждый десятый квадратный метр в Беларуси строится для арендаторов

В Беларуси растет сегмент арендного жилья. По данным Министерства архитектуры и строительства, сегодня почти каждый десятый квадратный метр возводится специально для арендаторов. Это направление стало важной частью государственной жилищной политики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арендные дома помогают обеспечить жильем молодых специалистов, работников предприятий и тех, кто пока не готов приобретать квартиры в собственность. Программа развивается уже более 10 лет и показывает устойчивый рост. Государство делает ставку на социальную направленность – квартиры предоставляются по доступным ставкам, а строительство ведется во всех регионах страны. Такой формат позволяет людям быть мобильными, менять место жительства в зависимости от работы или семейных обстоятельств.

Эксперты отмечают, что арендное жилье становится реальной альтернативой покупке квартиры, а для строительной отрасли это дополнительный стимул. Новые проекты создают рабочие места, укрепляют рынок и помогают решать важные социальные задачи. План на нынешний год – свыше 440 тысяч арендных квадратных метров жилья.