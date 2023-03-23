«Площадка для пляжного волейбола, бассейн открытого типа для малышни». Чем порадует Цнянское водохранилище в 2023 году?
Общий праздник для четверти жителей Минска. Три района столицы в пятницу отметили юбилей – 85 лет. Отличный повод поговорить о достижениях, перспективах Советского, Октябрьского и Заводского районов. Сегодня гостями программы «Большой город» на СТВ стали главы администраций.
Екатерина Забенько, СТВ:
Сергей Анатольевич, какими объектами гордитесь вы, введенными в эксплуатацию в этом году в вашем районе?
Сергей Хильман, глава администрации Советского района:
Сегодня Советский район не может похвастаться таким активным строительством. Все-таки это историческая часть города. Но в то же время у нас в прошлом году был построен уникальный Центр безопасности МЧС. Это уникальный объект не только для нашей столицы, но и для всей страны. Конечно же, жители, гости столицы ожидали реконструкцию банного комплекса № 1. Это одна из старейших бань, она не функционировала долгое время. В городском бюджете нашли средства завершить это строительство. Сегодня она пользуется популярностью, особенно у студентов БНТУ, так как это практически в шаговой доступности. И в первую очередь большое внимание уделяется капитальному строительству, капитальному ремонту. У нас на повестке дня строительство нового корпуса 13-й поликлиники. Тоже наши жители давно ждут реконструкцию этого медицинского объекта. И капитальный ремонт 53-й школы, тем более наказы избирателей многократно подтверждают, что эта школа нуждается в капитальном ремонте.
Екатерина Забенько:
Жители Советского района тоже смогут чаще ездить на метро. Расскажите о планах по строительству в вашем районе. Знаю, что строятся три новые станции.
Сергей Хильман:
Да, так как у наших соседей завершается строительство станций, то в нашем районе тоже будет построено три новых станции: «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы народов». Сейчас уже начались работы по выносу сетей, поэтому, конечно, будут определенные неудобства, так как будут объездные дороги. Мы сейчас проводим большую информационную работу, размещаем схемы, где и в какой период будет объездная дорога выстроена, где будут проводиться работы по выносу сетей. Но тем не менее мы ждем третью ветку метро до Зеленого Луга в Советском районе.
Екатерина Забенько:
Вы говорили, что ваш район исторический. Это действительно так, но многое делается для молодежи. Такие современные тренды. В прошлом году открылась новая площадка с фуд-кортами, там летом проводились концерты, музыкальные программы. Будете поддерживать этот тренд?
Сергей Хильман:
Да, в центре, недалеко от Комаровского рынка, размещен квартал развлечений, где можно организовать интересный отдых всей семьей. Этот район очень полюбился молодежи. Этот фуд-корт со сценой, развлечениями пользуется популярностью у гостей столицы и у минчан круглый год. Мы планируем в этом году там ряд мероприятий проводить, в том числе районных, общегородских. Конечно, в первую очередь мероприятия для молодежи, для семьи.
Екатерина Забенько:
Много достопримечательностей на территории Советского района, но отдельная любовь всех минчан – это Цнянское водохранилище. Как он будет преобразован к лету, к началу шашлычного сезона?
Сергей Хильман:
Последние годы показывают рекордное посещение пляжей Цнянского водохранилища. Если мы в прошлом году встречались и говорили о пяти пляжах, то сегодня мы говорим о шестом пляже, который размещен на острове Цнянского водохранилища. Встречаясь с населением в Зеленом Луге… Люди с благодарностью говорят, что просто уникальнейшее место, просят расширять эти зоны отдыха. Поэтому каждый год мы прибавляем бесплатные беседки, мангалы. Сейчас появились площадка для пляжного волейбола, бассейн открытого типа для малышни, экологические тропы, которые мы проложили, получат свое продолжение в южном направлении, замкнут полностью весь остров экологическими тропами.
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