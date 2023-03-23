«Площадка для пляжного волейбола, бассейн открытого типа для малышни». Чем порадует Цнянское водохранилище в 2023 году?

Общий праздник для четверти жителей Минска. Три района столицы в пятницу отметили юбилей – 85 лет. Отличный повод поговорить о достижениях, перспективах Советского, Октябрьского и Заводского районов. Сегодня гостями программы «Большой город» на СТВ стали главы администраций. Екатерина Забенько, СТВ:

Сергей Анатольевич, какими объектами гордитесь вы, введенными в эксплуатацию в этом году в вашем районе?

Сергей Хильман, глава администрации Советского района:

Сегодня Советский район не может похвастаться таким активным строительством. Все-таки это историческая часть города. Но в то же время у нас в прошлом году был построен уникальный Центр безопасности МЧС. Это уникальный объект не только для нашей столицы, но и для всей страны. Конечно же, жители, гости столицы ожидали реконструкцию банного комплекса № 1. Это одна из старейших бань, она не функционировала долгое время. В городском бюджете нашли средства завершить это строительство. Сегодня она пользуется популярностью, особенно у студентов БНТУ, так как это практически в шаговой доступности. И в первую очередь большое внимание уделяется капитальному строительству, капитальному ремонту. У нас на повестке дня строительство нового корпуса 13-й поликлиники. Тоже наши жители давно ждут реконструкцию этого медицинского объекта. И капитальный ремонт 53-й школы, тем более наказы избирателей многократно подтверждают, что эта школа нуждается в капитальном ремонте.

Екатерина Забенько:

Жители Советского района тоже смогут чаще ездить на метро. Расскажите о планах по строительству в вашем районе. Знаю, что строятся три новые станции. Сергей Хильман:

Да, так как у наших соседей завершается строительство станций, то в нашем районе тоже будет построено три новых станции: «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы народов». Сейчас уже начались работы по выносу сетей, поэтому, конечно, будут определенные неудобства, так как будут объездные дороги. Мы сейчас проводим большую информационную работу, размещаем схемы, где и в какой период будет объездная дорога выстроена, где будут проводиться работы по выносу сетей. Но тем не менее мы ждем третью ветку метро до Зеленого Луга в Советском районе. Екатерина Забенько:

Вы говорили, что ваш район исторический. Это действительно так, но многое делается для молодежи. Такие современные тренды. В прошлом году открылась новая площадка с фуд-кортами, там летом проводились концерты, музыкальные программы. Будете поддерживать этот тренд?

Сергей Хильман:

Да, в центре, недалеко от Комаровского рынка, размещен квартал развлечений, где можно организовать интересный отдых всей семьей. Этот район очень полюбился молодежи. Этот фуд-корт со сценой, развлечениями пользуется популярностью у гостей столицы и у минчан круглый год. Мы планируем в этом году там ряд мероприятий проводить, в том числе районных, общегородских. Конечно, в первую очередь мероприятия для молодежи, для семьи. Екатерина Забенько:

Много достопримечательностей на территории Советского района, но отдельная любовь всех минчан – это Цнянское водохранилище. Как он будет преобразован к лету, к началу шашлычного сезона?