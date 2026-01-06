В ожидании Рождества Христова! Православные Беларуси отмечают Сочельник

Православный мир готовится к одному из главных событий – Рождеству Христову. Канун праздника называется Сочельником и считается самым строгим днем Рождественского поста, временем духовного очищения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня многие отказываются от мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц. Лишь с появлением первой звезды разрешается вкусить сочиво – пшенную кашу с медом, орехами и сухофруктами. Главное же значение Сочельника – внутреннее очищение и молитва.

Петр Демьянчук, протоиерей, клирик Свято-Духова кафедрального собора города Минска:

Чтобы встретить этот праздник Рождества Христова с очищенным сердцем, с чистой душой. Для этого не только пост внешний, телесный, но еще пост внутренний. Надо воздерживаться от всяких игр, воздерживаться от походов в какие-то увеселительные заведения. Лучше, конечно, перенести эти дни, постараться провести их в тишине. Нежелательно гневаться, нежелательно ссориться.