Подполковник медслужбы получил президентский грант и рассказал, куда направит средства

Медицинское мастерство, отмеченное грантом Президента. В конце декабря Александр Лукашенко подписал распоряжение о поддержке 42 специалистов в 2026 году. Среди них – начальник 2-го травматологического отделения 432-го главного военного клинического медицинского центра – подполковник медицинской службы Константин Федоров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средства гранта будут направлены на разработку и внедрение новых методов реконструктивно-восстановительной хирургии. В отделении осложненных травм более 60 % выполняемых оперативных вмешательств относятся к высокотехнологичным. И делают их фундаментально, подходят ко всему с точки зрения доказательной медицины. Каждый новый сложный случай воспринимается как профессиональный вызов.

Константин Федоров, начальник 2‑го травматологического отделения 432-го главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Беларуси:

Данная разработка будет предусматривать выработку классификаций, алгоритма к действию, модернизацию и расширение уже применяемых методов, какую-то комбинацию из этих методов, чтобы оказывать эту узкоспециализированную помощь наиболее правильно, в сжатые сроки, что позволит сэкономить время. Восстановление пациента снизит нагрузку на койку в организациях здравоохранения, уменьшит затраты на лечение таких пациентов, снизит степень инвалидизации этих пациентов и позволит им вернуться к труду, что самое важное.

Президентские гранты ежегодно поддерживают разработки, имеющие практическое значение для общества. В мирное время военные медики занимаются диагностикой и лечением, как и их гражданские коллеги. При этом используют специфические знания и навыки в военной полевой терапии и хирургии, медицинской разведке, организации тактики медслужбы.