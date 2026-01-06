В Литве повышается пенсионный возраст

Теперь для мужчин и женщин он одинаков – 65 лет. Также вырастет обязательный трудовой стаж – 34,5 года. И это только начало.

Планируется, что в 2027-м он составит уже 35 лет. А чтобы получить пенсию по старости, нужно иметь минимальный трудовой стаж 15 лет. Если у человека его нет, то и выплаты он не получит. Вместе с тем гражданин Литвы может доработать недостающее время после достижения возраста выхода на заслуженный отдых. И только потом подать заявление на получение пенсии.