В парке 50-летия уберут все аттракционы. Вот что будет вместо них

Общий праздник для четверти жителей Минска. Три района столицы в пятницу отметили юбилей – 85 лет. Отличный повод поговорить о достижениях, перспективах Советского, Октябрьского и Заводского районов. Сегодня гостями программы «Большой город» на СТВ стали главы администраций. Екатерина Забенько, СТВ:

И наш любимый Заводской район. Все, что там происходит, я наблюдаю лично, потому что являюсь заводчанкой. Какие бы вы хотели отметить объекты?

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Что касается жилищного строительства, сегодня такая застройка ведется на трех основных площадках Заводского района. Новая площадка у нас была начата в прошлом году – это территория в районе улиц Ангарской, Магнитной. «Малая Родина» – освоение этой площадки фактически завершено. В этом году мы введем крайний дом в эксплуатацию, а также после строительно-монтажных работ введем здание детского зада на 210 мест. Что касается Чижовки-6А, то застройка этого микрорайона завершена, введено в эксплуатацию 8 жилых домов. В Чижовке-6 завершается строительство еще двух домов, планируется на этой территории реализовать детский сад на 135 мест. Новая площадка – улица Ангарская, где планируется ввести в эксплуатацию 8 жилых домов. Работы по строительству 4 уже ведутся. Наибольшую значимость для жителей города, Заводского района несут социальные объекты, социальные инфраструктуры. Екатерина Забенько:

Довольны ли вы тем, насколько социальная инфраструктура поспевает за тем же строительством жилья?