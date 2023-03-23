В парке 50-летия уберут все аттракционы. Вот что будет вместо них
Общий праздник для четверти жителей Минска. Три района столицы в пятницу отметили юбилей – 85 лет. Отличный повод поговорить о достижениях, перспективах Советского, Октябрьского и Заводского районов. Сегодня гостями программы «Большой город» на СТВ стали главы администраций.
Екатерина Забенько, СТВ:
И наш любимый Заводской район. Все, что там происходит, я наблюдаю лично, потому что являюсь заводчанкой. Какие бы вы хотели отметить объекты?
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Что касается жилищного строительства, сегодня такая застройка ведется на трех основных площадках Заводского района. Новая площадка у нас была начата в прошлом году – это территория в районе улиц Ангарской, Магнитной. «Малая Родина» – освоение этой площадки фактически завершено. В этом году мы введем крайний дом в эксплуатацию, а также после строительно-монтажных работ введем здание детского зада на 210 мест. Что касается Чижовки-6А, то застройка этого микрорайона завершена, введено в эксплуатацию 8 жилых домов. В Чижовке-6 завершается строительство еще двух домов, планируется на этой территории реализовать детский сад на 135 мест. Новая площадка – улица Ангарская, где планируется ввести в эксплуатацию 8 жилых домов. Работы по строительству 4 уже ведутся. Наибольшую значимость для жителей города, Заводского района несут социальные объекты, социальные инфраструктуры.
Екатерина Забенько:
Довольны ли вы тем, насколько социальная инфраструктура поспевает за тем же строительством жилья?
Сергей Масляк:
Это год и начался с открытия очень важного объекта для жителей микрорайона Шабаны. После капитального ремонта с реконструкцией была открыта 36-я поликлиника. С нетерпением жители этого же микрорайона ждут ввода в эксплуатацию 210-й школы, в которую 1 сентября текущего года уже пойдут наши дети. Из таких важных объектов, которые мы ввели в прошлом году: капитальный ремонт с реконструкцией 477-го детского сада в микрорайоне Северный, межшкольный стадион 162-й школы и 21-й гимназии, зона отдыха «Жара», в прошлом году мы продолжили благоустройство этой территории, обустроив ее тропой безопасности, установив малые архитектурные формы, детский игровой комплекс, завершающим этапом стал объект экологической направленности «Чомга-остров».
Екатерина Забенько:
Заводской – спортивный район. У него уже такой имидж и такой статус. О каких объектах хотелось бы поговорить более подробно?
Сергей Масляк:
На территории района достаточно много спортивных объектов, которые были введены в эксплуатацию в последние 10 лет. Основным из них является «Чижовка-Арена», а также ФОК на улице Кабушкина, спортивный комплекс в микрорайоне Северный, бассейн «Волат». Сегодня на территории района ведутся строительные работы на объекте мирового уровня. Это национальный футбольный стадион на 33 тысячи мест. Мы уделяем большое внимание и расположенным рядом объектам. Это стадион «Трактор», на котором в ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы, а также территория парка 50-летия, который расположен в непосредственной близости. На тихой стороне парка, которая прилегает к Минскому подшипниковому заводу, мы завершим работы по текущему ремонту уже в этом году, а на территории парка, где расположены аттракционы, которых в перспективе не будет, будут выполнены работы по демонтажу, а у самого парка появится совершенно новое назначение. Это будет физкультурно-спортивная зона для отдыха с различными площадками для активных видов спорта.
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