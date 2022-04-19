Около 430 купили готовые квартиры. Как многодетные семьи могут получить жильё?

Новости Беларуси. В Минске за два последних года 5 500 многодетных семей получили возможность построить собственное жилье, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 430 купили готовые квартиры. Почти 40 заселились в социальное. Всего на очереди состоят почти 5 500 многодетных минчан. Ежегодно жилищная очередь прирастает на 1 000-1 300 таких больших семей. Варианты предлагают самые разные. В их числе долевое строительство, участие в коттеджной застройке, покупка готовых квартир, заселение в арендное жилье и получение социального.

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Некоторые даже отказываются. Сколько многодетных семей в Заводском районе еще должны получить льготное жилье?