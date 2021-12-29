Семейный капитал. С 2022 года использовать государственную льготу будут иначе

Более 100 тысяч – именно столько в Беларуси семей, обладающих статусом многодетных. Быть главой большого дружного клана – почетная миссия. А потому отважным родителям положены многочисленные льготы. Поддержка семьи в нашей стране – ключевое направление социальной политики.

Один из возможных вариантов помощи – программа семейного капитала, которая получила продолжение на новую пятилетку, а вместе с тем претерпела и ряд важных изменений.

Александр Костюкевич, юрист:

Если касается медицинских услуг, раньше средства должны были быть потрачены в течение одного года, сейчас этот срок увеличится до двух лет. Основное условие – договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг должен быть заключен до момента в течение срока действия заключения ВКК.

С 1 января 2022 года при обращении за назначением семейного капитала в составе семьи могут учитываться и усыновленные дети, ранее – пасынки или падчерицы усыновителя. Изменения коснулись и досрочного использования льготных средств.