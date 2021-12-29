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Семейный капитал. С 2022 года использовать государственную льготу будут иначе

29 декабря 2021 07:40
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Более 100 тысяч – именно столько в Беларуси семей, обладающих статусом многодетных. Быть главой большого дружного клана – почетная миссия. А потому отважным родителям положены многочисленные льготы. Поддержка семьи в нашей стране – ключевое направление социальной политики.

Семейный капитал. С 2022 года использовать государственную льготу будут иначе-1

Один из возможных вариантов помощи  – программа семейного капитала, которая получила продолжение на новую пятилетку, а вместе с тем претерпела и ряд важных изменений.

Семейный капитал. С 2022 года использовать государственную льготу будут иначе-4

Александр Костюкевич, юрист:
Если касается медицинских услуг, раньше средства должны были быть потрачены в течение одного года, сейчас этот срок увеличится до двух лет. Основное условие – договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг должен быть заключен до момента в течение срока действия заключения ВКК.

С 1 января 2022 года при обращении за назначением семейного капитала в составе семьи могут учитываться и усыновленные дети, ранее – пасынки или падчерицы усыновителя. Изменения коснулись и досрочного использования льготных средств.

Семейный капитал. С 2022 года использовать государственную льготу будут иначе-7

Александр Костюкевич:
Если досрочно будет использован семейный капитал и будет приобретен объект недвижимости, его нельзя будет продать в течение пяти лет с момента регистрации права собственности. Также там регламентирован порядок досрочного использования капитала, если семья распалась. Если находится на воспитании у супруга или супруги ребенок, тоже можно досрочно использовать капитал.

Семейный капитал. С 2022 года использовать государственную льготу будут иначе-10

Досрочно использовать льготные средства можно и для строительства нового семейного гнездышка, но только при наличии направления на улучшение жилищных условий. Чтобы его получить, необходимо обратиться в местные исполнительные органы.

Семейный капитал. С 2022 года использовать государственную льготу будут иначе-13

 

Александр Костюкевич:
Также регламентирован порядок, что если будет досрочно использован капитал, местные исполнительные и распорядительные органы должны в течение семи рабочих дней отправить в органы, организации по месту постановки на учет для снятия с учета нуждаемости, также будут направлены в организации по регистрации объектов, сделок с недвижимостью. То же самое, чтобы был уже официально наложен запрет.

# Многодетные семьи в Беларуси # калейдоскоп # Александр Костюкевич # Вероника Макаревич # Фотофакт

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