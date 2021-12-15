Некоторые даже отказываются. Сколько многодетных семей в Заводском районе ещё должны получить льготное жильё?

Новости Беларуси. Территория Заводского района ударными темпами пополняется знаковыми объектами, жилыми домами, зонами отдыха и праздничными фотозонами. Масштабы новостроек уже доросли до уровня Национального футбольного стадиона. Как развивается самая промышленная часть Минска, узнаем в студии программы «Большой город» на СТВ у главы администрации Заводского района Сергея Масляка. Екатерина Забенько, СТВ:

Улыбаетесь, наверное, приятные воспоминания об открытии улицы Корзюки, которая последовала за строительством огромного квартала для многодетных семей. Думаю, что Заводской район как один из лидирующих по количеству многодетных семей уже практически вопрос по жилью закрыл на сегодня.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Всего в Заводском районе на очереди нуждающихся стоят 730 многодетных семей, из которых 410 направлены на новое строительство, продолжают оставаться на очереди 325. Из которых более 200 семьям уже предложено также строительство. Есть такие моменты – отказываются, кого-то не устраивает цена, они продолжают ждать других предложений. Кого-то не устраивает район, тоже они продолжают ждать новых предложений. Я думаю, что в следующем году мы по многодетным вопрос закроем полностью. Сегодня надо сказать о том, что никогда, наверное, вы знаете, я живу всю жизнь в Заводском районе, никогда такими темпами на моей памяти у нас не велось строительство. Сегодня за прошедший период этого года нами введено в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов общей площадью практически 100 тысяч квадратных метров. Это серьезная цифра. Мы продолжаем работы по строительству, а что касается вопроса по открытию новой улицы со старым названием, я говорю про улицу Корзюки, конечно, это серьезное событие. Во-первых, это позволит жителям сократить свой путь из точки А в точку Б. И то, что она рядом с Чижовским водохранилищем, где открывается очень красивый вид. Екатерина Забенько:

Когда проезжаю там, я говорю, что первая береговая. Такое забытое нами ощущение, ностальгическое, когда ты проезжаешь где-то мимо моря или мимо большого водоема, реки. Ощущение воды рядом всегда добавляет ощущение праздника, особенно в хорошую погоду.

Сергей Масляк:

И открытие ее у нас состоялось без пафоса, но брутально. С командой МАЗ «Дакар» я за рулем проехал. Это было, конечно, волнительно. До сих пор я об этом говорю и дрожь по спине, потому что даже страшновато сидеть за рулем такого болида. Екатерина Забенько:

Да, у нас даже есть эти кадры и ваше фото с открытия тоже есть. Но я все смеюсь с того, что в Заводском районе ничего «нормально» не могут открыть. Все обязательно нужно так, чтобы привлечь внимание прессы, жителей. Это действительно было здорово, интересно, впечатляюще. Вы даже пригласили человека, который в принципе по ровным дорогам никогда не ездит, Вязовича. Я думаю, что это событие запомнится надолго. Сергей Масляк:

Но это не значит, что плохо сделана улица Корзюки.

Екатерина Забенько:

То есть это не намек был на то, что неровная дорога? Сергей Масляк:

Нет.