«Улучшить жилищные условия несложно». Льготы и социальные выплаты многодетным в 2022 году сохранятся

Новости Беларуси. За досрочным использованием семейного капитала в Беларуси обратились 48 тысяч многодетных семей. Мера поддержки доказала востребованность. Но это далеко не все преференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со стороны государства предусмотрен ряд льгот и социальных выплат. Их сохранят и в 2022 году, причем в полном объеме. Многодетных семей в Беларуси сейчас 106 тысяч, и все они могут рассчитывать на первоочередное решение квартирного вопроса и на налоговые льготы.

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Улучшить жилищные условия несложно. Многодетной семье нужно сделать только одно – подойти в службу «Одно окно» и обратиться с заявлением, когда уже вариант предложен и согласован, о предоставлении государственной поддержки. Напомню, что она оказывается в виде одноразовой субсидии или льготного кредита. Также многодетные могут воспользоваться досрочным использованием средств материнского капитала, что тоже очень у нас востребовано. Кроме того, могут быть проиндексированы чеки «Жилье» гражданам на указанные цели.

Татьяна Липай, начальник управления налогооблажения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам:

В первую очередь, члены многодетных семей освобождаются от земельного налога и налога на недвижимость по принадлежащим им объектам: по квартирам, жилым домам, машиноместам, гаражам, независимо от количества этих объектов. В части подоходного налога родителям в многодетных семьях предоставляется повышенный стандартный налоговый вычет ежемесячно на каждого ребенка.