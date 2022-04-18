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«Улучшить жилищные условия несложно». Льготы и социальные выплаты многодетным в 2022 году сохранятся

18 апреля 2022 15:29
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Новости Беларуси. За досрочным использованием семейного капитала в Беларуси обратились 48 тысяч многодетных семей. Мера поддержки доказала востребованность. Но это далеко не все преференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Улучшить жилищные условия несложно». Льготы и социальные выплаты многодетным в 2022 году сохранятся-1

Со стороны государства предусмотрен ряд льгот и социальных выплат. Их сохранят и в 2022 году, причем в полном объеме.

Многодетных семей в Беларуси сейчас 106 тысяч, и все они могут рассчитывать на первоочередное решение квартирного вопроса и на налоговые льготы.  

«Улучшить жилищные условия несложно». Льготы и социальные выплаты многодетным в 2022 году сохранятся-4

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
Улучшить жилищные условия несложно. Многодетной семье нужно сделать только одно – подойти в службу «Одно окно» и обратиться с заявлением, когда уже вариант предложен и согласован, о предоставлении государственной поддержки. Напомню, что она оказывается в виде одноразовой субсидии или льготного кредита. Также многодетные могут воспользоваться досрочным использованием средств материнского капитала, что тоже очень у нас востребовано. Кроме того, могут быть проиндексированы чеки «Жилье» гражданам на указанные цели.  

«Улучшить жилищные условия несложно». Льготы и социальные выплаты многодетным в 2022 году сохранятся-7

Татьяна Липай, начальник управления налогооблажения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам:
В первую очередь, члены многодетных семей освобождаются от земельного налога и налога на недвижимость по принадлежащим им объектам: по квартирам, жилым домам, машиноместам, гаражам, независимо от количества этих объектов. В части подоходного налога родителям в многодетных семьях предоставляется повышенный стандартный налоговый вычет ежемесячно на каждого ребенка.  

«Улучшить жилищные условия несложно». Льготы и социальные выплаты многодетным в 2022 году сохранятся-10

Что касается семейного капитала, то чаще всего досрочно на него претендуют те, кто спешит улучшить жилищные условия. Это почти 90 % случаев. Можно тратить деньги со счета на лечение и образование либо на социальную реабилитацию, если в семье есть инвалиды.  

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Елена Лукашевич # Татьяна Липай # Фотофакт

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