«Улучшить жилищные условия несложно». Льготы и социальные выплаты многодетным в 2022 году сохранятся

Новости Беларуси. За досрочным использованием семейного капитала в Беларуси обратились 48 тысяч многодетных семей. Мера поддержки доказала востребованность. Но это далеко не все преференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За досрочным использованием семейного капитала в Беларуси обратились 48 тысяч многодетных семей. Мера поддержки доказала востребованность. Но это далеко не все преференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со стороны государства предусмотрен ряд льгот и социальных выплат. Их сохранят и в 2022 году, причем в полном объеме.
Многодетных семей в Беларуси сейчас 106 тысяч, и все они могут рассчитывать на первоочередное решение квартирного вопроса и на налоговые льготы.
Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
Улучшить жилищные условия несложно. Многодетной семье нужно сделать только одно – подойти в службу «Одно окно» и обратиться с заявлением, когда уже вариант предложен и согласован, о предоставлении государственной поддержки. Напомню, что она оказывается в виде одноразовой субсидии или льготного кредита. Также многодетные могут воспользоваться досрочным использованием средств материнского капитала, что тоже очень у нас востребовано. Кроме того, могут быть проиндексированы чеки «Жилье» гражданам на указанные цели.
Татьяна Липай, начальник управления налогооблажения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам:
В первую очередь, члены многодетных семей освобождаются от земельного налога и налога на недвижимость по принадлежащим им объектам: по квартирам, жилым домам, машиноместам, гаражам, независимо от количества этих объектов. В части подоходного налога родителям в многодетных семьях предоставляется повышенный стандартный налоговый вычет ежемесячно на каждого ребенка.
Что касается семейного капитала, то чаще всего досрочно на него претендуют те, кто спешит улучшить жилищные условия. Это почти 90 % случаев. Можно тратить деньги со счета на лечение и образование либо на социальную реабилитацию, если в семье есть инвалиды.