В Литве обсуждают транзит белорусского калия

Вокруг белорусского калия возникла интрига, в центре которой не только политика, но и логистика. В Вильнюсе обеспокоены тем, что Вашингтон возьмется за восстановление подсанкционных маршрутов транзита белорусского сырья. Речь про Клайпедский порт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отправной точкой для подобных дискуссий в Сейме стало снятие санкций США с белорусского калийного сектора. Напомним, данное решение было озвучено спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом в ходе двухдневных переговоров с Президентом Александром Лукашенко в Минске 12 и 13 декабря. США снимают санкции с белорусского калия – Коул Любопытно, что реакция прибалтов на такую здравую дипломатию, как обычно, дикая. Президент Литвы демонстрирует жесткую риторику и заявляет о согласованных действиях с Польшей и Латвией против возобновления транзита. А вот премьер Инга Ругинене противоречить инициативам США по стабилизации рынка не берется.