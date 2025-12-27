В Литве обсуждают транзит белорусского калия

Вокруг белорусского калия возникла интрига, в центре которой не только политика, но и логистика. В Вильнюсе обеспокоены тем, что Вашингтон возьмется за восстановление подсанкционных маршрутов транзита белорусского сырья. Речь про Клайпедский порт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отправной точкой для подобных дискуссий в Сейме стало снятие санкций США с белорусского калийного сектора. Напомним, данное решение было озвучено спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом в ходе двухдневных переговоров с Президентом Александром Лукашенко в Минске 12 и 13 декабря.
США снимают санкции с белорусского калия – Коул
Любопытно, что реакция прибалтов на такую здравую дипломатию, как обычно, дикая. Президент Литвы демонстрирует жесткую риторику и заявляет о согласованных действиях с Польшей и Латвией против возобновления транзита. А вот премьер Инга Ругинене противоречить инициативам США по стабилизации рынка не берется.
Инга Ругинене, премьер-министр Литвы:
Если говорить о Беларуси, о дипломатических отношениях, то с американцами многое согласовано. Пока речи о возобновлении транзита через Литву быть не может. Но если такая просьба со стороны Вашингтона поступит, то мы ее обязательно рассмотрим.
Напомним, с февраля 2022 года Литва в одностороннем порядке расторгла транзитный договор с Беларусью, ссылаясь на санкции бывшей администрации Вашингтона. С того момента Прибалтика все менее прагматична в своих действиях. В частности, еще не последовал ответ от Вильнюса на предложение Минска возобновить переговоры на высоком уровне по вопросу границы.
Что касается открытия коридора для белорусского калия, в Сейме уже звучит мысль, что Вильнюсу все-таки придется учитывать волю «главного шерифа». Ради плодотворной сделки Вашингтон якобы готов пригрозить выводом американских войск из Литвы.