Мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров провели в ТЦ «Першы Нацыянальны гандлёвы дом»

До Нового года осталось совсем немного времени и вопрос поиска идеального подарка, приносящего удачу, становится особенно актуальным. В этом решили помочь посетителям «Першага Нацыянальнага гандлёвага дома». Для них организовали интерактивную программу «Туристический сувенир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки «Лошадок» – символов наступающего года по восточному календарю – обрели уникальный вид. Участники мастер-класса с энтузиазмом расписывали деревянные заготовки, создавая не просто украшения, а личные новогодние талисманы.

Алеся Миранкова: Я леплю два единорожка. Один маленький, один большой из наклеек, из красок, из фломастеров.

Елена Яшович, директор бизнес-инкубатора УП «УИН»:

Есть тоже определенные символы, не наши, пришедшие. Но как было обойти эту лошадку, которая, как наши белорусы, добрая, работящая. Поэтому для детей мы сегодня решили организовать мастер-класс с новогодней игрушкой, где на шарик они рисуют лошадку или что угодно. То есть для того, чтобы в память на свою елку дома повесить такой сувенир.

Теперь эти уникальные «Лошадки» – не просто сувениры, а настоящие обереги, заряженные на удачу в наступающем году.