По факту смертельного ДТП на трассе М1 возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с пассажирским автобусом, который направлялся из Бреста в Москву, возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как мы уже сообщали, минувшей ночью на трассе М1 в Толочинском районе водитель не справился с управлением. Автобус съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. Один человек погиб на месте. 10 пострадавших доставлены в Оршанскую городскую больницу. Среди них 5 граждан России. Точные причины произошедшего установит следствие.