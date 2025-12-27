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Команда Президента сыграла вничью с хоккейной дружиной Брестской области

27 декабря 2025 13:40
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5:5. Ничья! Таким счетом сегодня, 27 декабря, завершился второй матч XIX Республиканских соревнований по хоккею на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2025-2026, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Президента сыграла вничью с хоккейной дружиной Брестской области-2

Соперниками стали команда Президента Беларуси и сборная Брестской области. Александр Лукашенко также принял участие в игре. На шестой минуте первого периода счет открыли брестчане – шайбу забросил Дмитрий Шумский. Однако ответ последовал быстро – через 41 секунду команда Президента восстановила равновесие, сделав матч по-настоящему напряженным и зрелищным.

Команды Президента Беларуси и Брестской области скрестили клюшки на «Олимпик-Арене»

Команда Президента сыграла вничью с хоккейной дружиной Брестской области-4

Трибуны «Олимпик-Арены» на протяжении всей игры активно поддерживали игроков. В зале – аншлаг: сотни болельщиков внимательно следили за развитием событий на льду, эмоционально реагируя на каждую заброшенную шайбу. 

Команда Президента сыграла вничью с хоккейной дружиной Брестской области-6

Игра нам очень нравится, завораживает, очень интересно. Сидишь, так вот смотришь, как будто сам играешь. Команда Президента очень сильная, и оно видно, что она натренирована очень.

Команда Президента сыграла вничью с хоккейной дружиной Брестской области-8

Все вообще молодцы, ребята, все замечательно. Мы болеем, вы все сможете.

Команда Президента сыграла вничью с хоккейной дружиной Брестской области-10

Уже третий раз посещаю это мероприятие. Каждый раз болеем за нашу брестскую команду. Они самые лучшие, мы надеемся, что они победят.

Команды продолжали жесткую борьбу за каждую шайбу до последней минуты игры. Следующий матч пройдет 17 января. На лед выйдут команда Президента и сборная Гомельской области. 

# Хоккей # Хоккей Беларуси # Спорт Беларуси

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