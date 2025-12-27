Витаминное меню! Чем кормить ребёнка зимой, рассказала врач-педиатр

Зимой детский организм особенно уязвим. Холодная погода, короткий световой день и обилие вирусов ослабляют иммунитет. В это время важно уделять внимание тому, что ест ребенок.

Елена Бельская, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Очень многие дети не хотят есть овощи и иногда даже не очень хотят есть фрукты или ягоды. А это, кроме полезных углеводов, еще и великолепное депо витаминов и минеральных добавок, которые напрямую способствуют повышению иммунитета. Можно немножко хитрить. Овощи можно прятать в другие продукты. Допустим, котлеты делать с кабачком или с морковкой. Сделать какие-то цукаты из той же ягоды. Или, может быть, сделать полезные пирожные, полезные сладости.

Обратите внимание на корнеплоды. Морковь, свекла и картофель содержат множество полезных веществ. Эти овощи можно запекать, добавлять в супы или готовить в качестве гарнира, что делает их универсальными в зимнем меню. Елена Бельская:

Если мы говорим о белках, то белки должны быть животного происхождения и лучше нежирные. Это нежирные сорта мяса или рыба. Причем эти продукты должны присутствовать в рационе ребенка ежедневно. Это может быть обед или завтрак по вашему желанию.

Каши из цельнозерновых злаков, такие как гречка, овсянка или перловка, богаты витаминами группы В. Они отлично поддерживают энергию и могут быть основой для завтраков. Елена Бельская:

Еще одна очень полезная группа продуктов для детей – это кисломолочные продукты, особенно обогащенные нормальной микрофлорой. Это, как правило, лакто- или бифидобактерии. Поэтому детям рекомендуется давать йогурты, йогурты обогащенные. Безусловно, хотелось бы, чтобы они были домашнего производства. И йогурты, которые продаются в магазине, тоже весьма неплохие. Главное, чтобы там было как можно меньше консервантов, пищевых добавок и различных продуктов, скажем, пищевой химии, красителей, подсластителей и прочее. Цитрусовые смузи – это настоящий витаминный взрыв, который поможет противостоять зимним простудам и оставаться здоровыми и энергичными.

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Чтобы укрепить иммунитет вашего ребенка, можете предложить ему вкусный и полезный витаминный смузи. Для этого нам понадобятся лимон, имбирь, апельсин и для украшения веточка розмарина. Цитрусовые богаты антиоксидантами и большим количеством витамина С, поэтому они так полезны. Начинаем мы с того, что нарезаем наши фрукты на дольки и будем перемещать в чашу блендера. Имбирь не только укрепляет иммунитет, он также обладает согревающим и тонизирующим эффектом. Именно поэтому он так необходим зимой. В нашей чаше блендера уже есть небольшое количество воды. Теперь мы просто добавляем нарезанные ингредиенты и взбиваем в блендере.

Наталья Зайцева:

Вот такой простой смузи у нас получился. Переливаем в стакан и украшаем веточкой розмарина. По желанию в такой смузи для сладости и вкуса вы можете добавить немного корицы и меда. Такой напиток – это кладезь витаминов. Готовьте его своим детям несколько раз в неделю и будьте здоровы!