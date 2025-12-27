В Минтруда рассказали, как белорусы будут работать и отдыхать в 2026 году

Посреди заключительных в нынешнем году больших выходных Министерство труда и социальной защиты напомнило календарь переносов рабочих дней в 2026-м. Нас ждут минимум три дня отдыха в январе, апреле, мае, июле и декабре. И так, новогодние праздники растянутся с 1 по 4 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В следующий раз четыре дня подряд будем отдыхать в апреле – с 18 по 21 число. Традиционно за понедельник перед Радуницей отрабатываем в другой день. Рабочей станет суббота – 25 апреля. Далее три выходных подряд – в мае, поскольку праздник труда выпадает на пятницу. На этот же день приходится и 3 июля. В пятницу также отмечается католическое Рождество. На субботу либо воскресенье попадают такие праздники, как 8 Марта, 9 Мая и 7 ноября.