«Оказалось, я умею всё!» Пообщались с первой финалисткой 3 сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна»

2 ноября на телеканале РТР-Беларусь стартовал третий выпуск самого женского реалити-шоу на белорусском телевидении «Есть девчонка одна». Проект, который полюбился всем, показывает, на что способны наши прекрасные, сильные, выносливые, смекалистые и хозяйственные белоруски. Чтобы попасть в финал, его участницам нужно будет одержать победу в отборочных турах. 2 ноября состоялся первый из них. Познакомились с его победительницей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Волчек.

Анастасия Волчек, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна»:

Я работаю в филиале «Трамвайный парк» водителем трамвая уже на протяжении шести лет. Любовь к дороге привела меня туда. По образованию я медсестра. Ольга Бурлакова, ведущая:

Как вы решили принимать участие в этом шоу?

Анастасия Волчек:

Я человек, который любит авантюры. Я люблю что-то новенькое, тем более это незабываемые эмоции. Но если честно, мне изначально не рассказали, что за конкурс. Мне просто предложили в организации предоставить свою визитку. Пройду или не пройду, я не знала. По итогу я прошла. Я очень рада, что я прошла на этот конкурс с учетом того, что нас было несколько водителей трамвая, из которых выбирали. Но представить «Минсктранс» довелось мне. Александр Стасевич, ведущий:

Расскажите про дух соперничества. Анастасия Волчек:

Когда мы познакомились с девочками на съемочной площадке, ну, как-то я оценивающе посмотрела на них, и я поняла, что соперниц мне там не будет.

Анастасия Волчек:

На конкурсе было сложно управлять радиомашинкой, потому что я ни разу не держала пульт управления радиомашинкой. И картинг для меня был в новинку, потому что я никогда не посещала дрифты. Страшно было, что я могу не справиться. Но, как оказалось, я умею все.