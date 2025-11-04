«Оказалось, я умею всё!» Пообщались с первой финалисткой 3 сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна»
2 ноября на телеканале РТР-Беларусь стартовал третий выпуск самого женского реалити-шоу на белорусском телевидении «Есть девчонка одна». Проект, который полюбился всем, показывает, на что способны наши прекрасные, сильные, выносливые, смекалистые и хозяйственные белоруски. Чтобы попасть в финал, его участницам нужно будет одержать победу в отборочных турах. 2 ноября состоялся первый из них.
Познакомились с его победительницей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анастасия Волчек.
Анастасия Волчек, финалистка третьего сезона реалити-шоу «Есть девчонка одна»:
Я работаю в филиале «Трамвайный парк» водителем трамвая уже на протяжении шести лет. Любовь к дороге привела меня туда. По образованию я медсестра.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Как вы решили принимать участие в этом шоу?
Анастасия Волчек:
Я человек, который любит авантюры. Я люблю что-то новенькое, тем более это незабываемые эмоции. Но если честно, мне изначально не рассказали, что за конкурс. Мне просто предложили в организации предоставить свою визитку. Пройду или не пройду, я не знала. По итогу я прошла.
Я очень рада, что я прошла на этот конкурс с учетом того, что нас было несколько водителей трамвая, из которых выбирали. Но представить «Минсктранс» довелось мне.
Александр Стасевич, ведущий:
Расскажите про дух соперничества.
Анастасия Волчек:
Когда мы познакомились с девочками на съемочной площадке, ну, как-то я оценивающе посмотрела на них, и я поняла, что соперниц мне там не будет.
Анастасия Волчек:
На конкурсе было сложно управлять радиомашинкой, потому что я ни разу не держала пульт управления радиомашинкой. И картинг для меня был в новинку, потому что я никогда не посещала дрифты. Страшно было, что я могу не справиться. Но, как оказалось, я умею все.
Юлия Самусенко, ведущая:
Как вы взаимодействовали с Александром Меженным? Он вам помогал, он вас подбадривал? Или мешал?
Анастасия Волчек:
Александр Меженный – это просто человек с большой буквы. Потому что на протяжении всего конкурса он всегда нас подбадривал. Помимо Александра Меженного, вся съемочная группа держала нас в тонусе, поднимала настроение. Благодаря им мы не нервничали.
Повтор отборочного тура женского реалити-шоу «Есть девчонка одна» в эфире телеканала «РТР Беларусь» смотрите 8 ноября в 9:15. А второй тур для девушек – контролеров качества на нашем телеканале можно будет увидеть в воскресенье, 9 ноября, в 11:35. Не пропустите.
Подробнее смотрите в видео.