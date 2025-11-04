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Форум гражданских инициатив пройдёт 4 ноября в Гомеле

04 ноября 2025 07:27
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От идеи – к результату. В Гомеле сегодня, 4 ноября, пройдет форум гражданских инициатив. Уже второй по счету. На площадке бизнес-центра «Гомель-Ратон» он объединит около 300 участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум гражданских инициатив пройдёт 4 ноября в Гомеле-2

Депутаты, лидеры гражданского общества, представители органов власти, эксперты и слушатели образовательного курса «Школа регионального развития» будут обсуждать идеи в сфере развития малых населенных пунктов через создание туристических продуктов, сохранение духовно-нравственных ценностей и формирование патриотизма, повышение привлекательности отдельных территорий. 

На пленарном заседании речь пойдет о вовлечении жителей области в решение актуальных вопросов местного значения, инструментах развития сельских территорий, благоустройстве крупных и небольших населенных пунктов. Организаторы отмечают: движение гражданских инициатив в регионе становится все более активным. Реализуются уникальные проекты, которые становятся импульсом развития и повышения качества жизни.

# Государственная социальная политика

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