Форум гражданских инициатив пройдёт 4 ноября в Гомеле

От идеи – к результату. В Гомеле сегодня, 4 ноября, пройдет форум гражданских инициатив. Уже второй по счету. На площадке бизнес-центра «Гомель-Ратон» он объединит около 300 участников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты, лидеры гражданского общества, представители органов власти, эксперты и слушатели образовательного курса «Школа регионального развития» будут обсуждать идеи в сфере развития малых населенных пунктов через создание туристических продуктов, сохранение духовно-нравственных ценностей и формирование патриотизма, повышение привлекательности отдельных территорий.

На пленарном заседании речь пойдет о вовлечении жителей области в решение актуальных вопросов местного значения, инструментах развития сельских территорий, благоустройстве крупных и небольших населенных пунктов. Организаторы отмечают: движение гражданских инициатив в регионе становится все более активным. Реализуются уникальные проекты, которые становятся импульсом развития и повышения качества жизни.