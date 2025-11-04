Беларусь запретила движение грузовиков из ЕС по стране до конца 2027 года

Перемещение по Беларуси грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в ЕС, запрещено с 4 ноября и до конца 2027 года. Это следует из опубликованного постановления Совета Министров. В документе отдельно прописан запрет и на перемещение прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше и Литве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данная мера распространяется и на легковые автомобили с польской регистрацией, которые занимаются грузоперевозками. В постановлении есть ряд исключений. Так, фуры с европейской регистрацией могут ездить из погранпереходов и обратно для перецепов и перегрузов, но это не распространяется на прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в Польше и Литве.

Разрешается использовать фуры и прицепы на польских номерах только в том случае, когда они едут из пункта пропуска на белорусско-польском участке границы или обратно. Аналогично и для фур и прицепов с литовской регистрацией – можно ездить только от белорусско-литовской границы и обратно.