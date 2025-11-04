В Витебском индустриальном колледже открыли обновлённый центр компетенций

Дополнительные возможности для обучения. В Витебском индустриальном колледже открыли обновленный центр компетенций. Осваивать навыки и повышать профессиональный уровень учащиеся смогут на базе четырех современных учебно-производственных мастерских и лабораторий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр компетенций в колледже появился 7 лет назад. За это время он стал базой практикоориентированного обучения для будущих поваров, кондитеров и официантов. Теперь учреждение – одно из самых современных в стране в сфере общественного питания и торговли. Это почти настоящее предприятие с полным производственным циклом. Все для того, чтобы на первое рабочее место выпускники пришли полностью подготовленными.

Руслан Винокуров, директор Витебского государственного индустриального колледжа: Точно так же, как на предприятии. Пекари, кондитеры, повара, они работают в лабораториях, соответственно, для них есть лаборатории. Плюс к этому у нас есть учебные объекты, где могут работать официанты, продавцы, контролер-кассиры. Таким образом, на базе нашего центра компетенций есть все лаборатории по нашим рабочим профессиям и специальностям.

К слову, в фирменный магазин индустриального колледжа приходят горожане за теплыми булками и кексами. Постоянные покупатели доверяют витебским кондитерам и приобретают качественную выпечку по приятным ценам.

Алена Полесова, мастер производственного обучения Витебского государственного индустриального колледжа: Здесь ребята оттачивают свое мастерство, готовятся к конкурсам, применяют различное новое оборудование. Изучают какие-то дополнительные технологии – молекулярная кухня, технологии современной кухни, ресторанной кухни.

Светлана Лазовская, учащаяся Витебского государственного индустриального колледжа:

У нас есть оборудование для разделения теста, для закатывания, раскатывания. Мы производим пекарную продукцию – булочки, печеньки, слойки и тому подобное.

Открытие центра компетенций приурочили к 85-летию создания системы профессионального образования. Праздник объединил руководителей, преподавателей и учащихся более чем 30 учреждений образования.