Охотно ли в белорусскую науку идёт молодежь? Рассказывает председатель Президиума НАН Беларуси

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук, академик:

Сказать, что сейчас есть какой-то серьезный отток – нет. Наоборот, у нас сейчас стабилизировалась ситуация. Молодежь охотно приходит в Академию наук, охотно занимается наукой. Конечно, не так массово, как это было раньше, но нам так и не надо. Мы теперь отбираем самых талантливых, самых способных.

Юлия Огнева, СТВ:

То повышение зарплат, которое коснулось ученых, оно молодых людей также затронуло?