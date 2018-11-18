Охотно ли в белорусскую науку идёт молодежь? Рассказывает председатель Президиума НАН Беларуси

Новости Беларуси. Неделя прошла под знаком празднования 90-летия со дня основания Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Неделя прошла под знаком празднования 90-летия со дня основания Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук, академик:
Сказать, что сейчас есть какой-то серьезный отток – нет. Наоборот, у нас сейчас стабилизировалась ситуация. Молодежь охотно приходит в Академию наук, охотно занимается наукой. Конечно, не так массово, как это было раньше, но нам так и не надо. Мы теперь отбираем самых талантливых, самых способных.
Юлия Огнева, СТВ:
То повышение зарплат, которое коснулось ученых, оно молодых людей также затронуло?
Владимир Гусаков:
Да. Вы знаете, указ, который был подписан накануне Нового года после съезда ученых, сыграл большую роль. Мы смогли существенно поднять заработную плату. Но это не просто поднять заработную плату автоматически, это за результат. Если есть результаты, то заработная плата может подняться и в два, и в три раза. Если есть гранты, заказы и договоры, привлечение средств. То есть это стимулирует зарабатывать деньги, в том числе и молодежи. Мы во все эти проекты обязательно включаем молодежь.
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Больше подробностей интервью с председателем Президиума НАН Беларуси здесь.