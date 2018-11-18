Александр Лукашенко поздравил президента Латвии и народ этой страны со 100-летием независимости

Новости Латвии. 18 ноября Латвия отмечает 100-летие независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране проходят праздничные мероприятия.
Новости Латвии. 18 ноября Латвия отмечает 100-летие независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране проходят праздничные мероприятия.
В Риге состоится парад военной техники. Праздник массово отметят концертами, гуляньями и разнообразными развлекательными мероприятиями.
Президента Латвии и народ этой страны с национальным праздником поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.