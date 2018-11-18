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Александр Лукашенко поздравил президента Латвии и народ этой страны со 100-летием независимости

18 ноября 2018 13:06
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Новости Латвии. 18 ноября Латвия отмечает 100-летие независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране проходят праздничные мероприятия.

Александр Лукашенко поздравил президента Латвии и народ этой страны со 100-летием независимости-1

В Риге состоится парад военной техники. Праздник массово отметят концертами, гуляньями и разнообразными развлекательными мероприятиями.

Президента Латвии и народ этой страны с национальным праздником поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

# Беларусь-Латвия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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