90-летие НАН Беларуси. Как изменилась Академия и какие проекты здесь разрабатывают сегодня

Новости Беларуси. Неделя прошла под знаком празднования 90-летия со дня основания Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Высшая научная организация страны была образована на базе Института белорусской культуры. В 1928 году Совнарком БССР утвердил первых академиков, устав и Президиум во главе с Всеволодом Игнатовским. Поначалу в штате было 130 человек, из которых научной работой занимались 90. Почувствуйте разницу: сейчас Национальная академия наук – это более сотни организаций и 15 тысяч работников. Свыше 220 профессоров, около 500 доцентов. Среди последних громких достижений – запуск спутника дистанционного зондирования Земли, участие в открытии бозона Хиггса, разработка лазеров нового поколения, суперкомпьютер «СКИФ-ГРИД».

Быть ли «БелБиограду»? Можно ли на Белорусской антарктической станции жить круглый год? Об этом и не только – в большом интервью «Недели» с председателем Президиума Национальной академии наук академиком Владимиром Гусаковым. Юлия Огнева, СТВ:

Владимир Григорьевич, сразу поздравлю вас с юбилейной датой – 90 лет. Скажите, с какими результатами, наиболее ощутимыми на ваш взгляд, вы подошли к этому юбилею?

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук, академик:

Конечно, результаты очень ощутимые, очень значительные. Можно традиционно начать с той же космической системы. Летает наш спутник дистанционного зондирования Земли, и мы разрабатываем сейчас новый спутник со субметровым разрешением. Мы заканчиваем разработку электротранспорта белорусского и надеемся, что сможем продемонстрировать в декабре наши новейшие разработки. Это и разработки в области биотехнологий, и фармацевтические препараты. То есть нам есть чем гордиться, есть что представлять. Сколько будет стоить белорусский электромобиль? Юлия Огнева:

Следующий проект ваш – «БелБиоград».

Владимир Гусаков:

Мы еще более основательно проработали этот вопрос. По-прежнему приходим к необходимости создания такого парка. Мы его, в принципе, уже создали – его зарегистрировали как юридическое лицо. Сейчас мы ждем указа Президента, чтобы были льготные условия. Надеемся, даже в этом году. Юлия Огнева:

Может быть, подарок вам к 90-летию? Владимир Гусаков:

Да.

Юлия Огнева:

Беларусь уже достаточно плотно несколько лет обосновывается в Антарктиде. Расскажите, как идет строительство белорусской антарктической станции? Владимир Гусаков:

Это тоже один из знаковых проектов Академии наук. Мы уже отправили одиннадцатую экспедицию: буквально в ноябре уехала группа полярников – восемь человек. И очень важно, что Беларусь входит в число участников по освоению, изучению Антарктиды, и мы там теперь имеем свою территорию. Гора Вечерняя – это уже белорусская территория. Там смонтирован жилищный модуль и рабочие модули лаборатории. Но в этом году туда будут доставлены новые мощности, и мы расширим жилые помещения и особенно рабочие помещения.

Мы уже даже планировали в этом году отправить на постоянное место жительства, чтобы там была круглогодично наша экспедиция, только работники заменялись. То есть вахтовый метод. Но пока на данный сезон решили еще отправить сезонную экспедицию. Возможно, со следующего года будет постоянная. Юлия Огнева:

Владимир Григорьевич, может быть, есть еще какие-то фундаментальные исследования, скажем так, прорывные, над которыми сейчас работают академики?