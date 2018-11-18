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Ещё один город засыпало: заснеженный Брест в 11 фотографиях

18 ноября 2018 14:47
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Новости Беларуси. 18 ноября в Бресте выпал первый снег. И хотя весной снегу никто не радуется, осенний снег так впечатляет соскучившихся по зиме людей, что они с удовольствием публикуют фотографии белых покровов из кристаллов льда в соцсетях.  

«Красавец!»,  

Ещё один город засыпало: заснеженный Брест в 11 фотографиях-1

Фото: instagram.com/ivamarinka27  

«Winter is coming»,  

Ещё один город засыпало: заснеженный Брест в 11 фотографиях-4

Фото: instagram.com/_v.e_n_o.m_  

«Первый снег. Ура!»,  

Ещё один город засыпало: заснеженный Брест в 11 фотографиях-7

Фото: instagram.com/annaanna1306  

«В Бресте первый снег. А я ещё на летних «лысых»»,  

Ещё один город засыпало: заснеженный Брест в 11 фотографиях-10

Фото: instagram.com/adrenalin5500  

«Ну вот и первые зимние фоточки»,  

Ещё один город засыпало: заснеженный Брест в 11 фотографиях-13

Фото: instagram.com/victoriaosadchuck  

«Благодаря первому снегу уже начинает подкрадываться новогоднее настроение. Хм... вот и скажи что мне 26, по фото и не скажешь. Малявка»,  

Ещё один город засыпало: заснеженный Брест в 11 фотографиях-16

Фото: instagram.com/marta_karpuk1992  

«Первый снег и первый снеговик»,  

Ещё один город засыпало: заснеженный Брест в 11 фотографиях-19

Фото: instagram.com/ilya.karpechin  

«С первым снегом, Брест! 18.11.18»,  

Ещё один город засыпало: заснеженный Брест в 11 фотографиях-22

Фото: instagram.com/vev2007  

«Вот бы взрослым столько счастья от выпавшего снега. Сегодня просто ужас, что творится: пробки, машины на летней резине, перебои с транспортом... Я была так зла, пока мы час добирались домой после плавания, а ребёнок... Ребёнок просто счастлив»,  

Ещё один город засыпало: заснеженный Брест в 11 фотографиях-25

Фото: instagram.com/s_plushka  

«И хватит уже удивляться тому, как можно не любить зиму и снег. Как романтик в душе, я не отрицаю все волшебство этой погоды, но вот, как скептик с другой стороны, чётко ощущаю все проблемы, возникающие в её результате! Поэтому, уж простите, но не рада я, что уже 18 ноября мы очутились в этой «волшебной зиме». Можете со мной не соглашаться!»,  

Ещё один город засыпало: заснеженный Брест в 11 фотографиях-28

Фото: instagram.com/annakatser  

«Ура! Первый снег и так много! И первый снеговик, пока ещё малышик».  

Ещё один город засыпало: заснеженный Брест в 11 фотографиях-31

Фото: instagram.com/olesiasheshuk  

Этот снег не стал первым для белорусов.  

В конце октября засыпало Витебск, а в середине ноября – Минск (здесь подробнее).  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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