Ещё один город засыпало: заснеженный Брест в 11 фотографиях

Новости Беларуси. 18 ноября в Бресте выпал первый снег. И хотя весной снегу никто не радуется, осенний снег так впечатляет соскучившихся по зиме людей, что они с удовольствием публикуют фотографии белых покровов из кристаллов льда в соцсетях. «Красавец!»,

Фото: instagram.com/ivamarinka27

«Winter is coming»,

Фото: instagram.com/_v.e_n_o.m_

«Первый снег. Ура!»,

Фото: instagram.com/annaanna1306

«В Бресте первый снег. А я ещё на летних «лысых»»,

Фото: instagram.com/adrenalin5500

«Ну вот и первые зимние фоточки»,

Фото: instagram.com/victoriaosadchuck

«Благодаря первому снегу уже начинает подкрадываться новогоднее настроение. Хм... вот и скажи что мне 26, по фото и не скажешь. Малявка»,

Фото: instagram.com/marta_karpuk1992

«Первый снег и первый снеговик»,

Фото: instagram.com/ilya.karpechin

«С первым снегом, Брест! 18.11.18»,

Фото: instagram.com/vev2007

«Вот бы взрослым столько счастья от выпавшего снега. Сегодня просто ужас, что творится: пробки, машины на летней резине, перебои с транспортом... Я была так зла, пока мы час добирались домой после плавания, а ребёнок... Ребёнок просто счастлив»,

Фото: instagram.com/s_plushka

«И хватит уже удивляться тому, как можно не любить зиму и снег. Как романтик в душе, я не отрицаю все волшебство этой погоды, но вот, как скептик с другой стороны, чётко ощущаю все проблемы, возникающие в её результате! Поэтому, уж простите, но не рада я, что уже 18 ноября мы очутились в этой «волшебной зиме». Можете со мной не соглашаться!»,

Фото: instagram.com/annakatser

«Ура! Первый снег и так много! И первый снеговик, пока ещё малышик».

Фото: instagram.com/olesiasheshuk