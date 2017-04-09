Александр Лукашенко: Я говорю о том, как сделать, чтобы ученые не были нищими

Новости Беларуси. Научную отрасль страны важно совершенствовать, а не реформировать. Такое мнение выразил Александр Лукашенко во время совещания о проблемах и перспективах развития отечественной науки. Как отметил глава государства, пока достижения ученых не в полной мере работают на национальную экономику. И низкий уровень наукоемкости ВВП здесь ни единственная проблема, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Главная задача большого разговора с учеными – выяснить, что на самом деле происходит в отечественной науке. Почему нет прорывных идей, в которых так нуждается экономика. Истина рождается пусть не в споре, но в конструктивном диалоге. В зале нет безразличных к судьбе отечественной науки. 400 человек: ученые, производственники и чиновники. Главный вопрос – почему, несмотря на увеличение финансирования (затраты прошлого года – полмиллиарда рублей), процент наукоемкости ВВП в Беларуси не превышает 1%. При этом среднемировое значение «перевалило» за 2%.

О сложной системе госзакупок говорили сразу несколько спикеров.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Первая проблема – когда ученые разработали свою разработку и предприятия готовы ее купить, то есть – востребованность, но мы опять проводим тендер. Проводим тендер, приходит импортер и демпингует. В результате даже наша разработка не может пробиться в реальный сектор экономики. Говорили и о давней проблеме, внедрении научных разработок в производство. Устойчивой связи между идеями, реализацией и производством все еще нет. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Одну из проблем вы назвали, «мы изобрели, а они не берут». А я ведь 1020 раз повторял, я устал от этих повторений. И какое было принято решение? Не может реальный сектор экономики или социальный сектор не взять изобретение, если руководитель Академии наук принял решение, что оно должно реализоваться в стране. Участники совещания соглашаются: прорывных идей действительно нет. Вероятно, одна из причин – сложная система государственного финансирования. У ученых нет права на риск. При научной неудаче деньги, затраченные на разработку, придется вернуть.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Это же ученый. Ученый – это поиск новых знаний. А ему говорят о том, что ты должен сделать шестерню, которая не развалится. Если она развалилась, ты должен вернуть все деньги.

И поэтому некоторые ученые, даже маститые или из научной школы, просто отказываются от бюджетного финансирования. У Комитета государственного контроля на проблему свой взгляд. По закону, если «отдача» от вложенных средств «нулевая», значит, деньги потрачены впустую и их придется возместить.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

В целом, по результатам контрольно-аналитических мероприятий установлено

неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму около 6 миллионов деноминированных рублей (3 миллиона долларов США). В том числе по заданиям государственных научно-технических программ, государственным заказчиком которых является Национальная академия наук. Михаил Мясникович предложил не рассеивать внимание на множество тем, а сосредоточиться на действительно перспективных направлениях. Президент парировал: запрещать исследователям изучать интересные для них темы – не выход. Александр Лукашенко:

Мы ничего не будем запрещать ученым исследовать. Только понимай другое: поддерживать мы сегодня будем – потому что не так богаты – то, что нужно нам. Второе. Мы будем поддерживать то, что нам не нужно для Беларуси, но имеет экспортный потенциал. То, что в мире нужно. К примеру, эта оборонная разработка уже принесла исследователям внушительные дивиденды. Вложив около 5000 долларов в оригинальную идею, уже на стадии проекта получили сумму с несколькими нулями.

Алексей Шкадаревич, академик Национальной академии наук:

Это – высокоинтеллектуальный прицел, который помогает солдату уменьшить его ошибки. Мы продали лицензию для производства этого прибора в Иорданию.

Только за конструкторскую документацию мы получили 2,7 миллиона евро, а весь контракт – около 11 миллионов. Этот завод будет построен нами в середине 2017 года. Оригинальных идей ждут от молодых ученых. Сегодня средний возраст сотрудников Академии «помолодел» до 46 лет. Стимулировать научную инициативу будут и с помощью государственной поддержки. Александр Лукашенко:

Нам не следует деньги давать просто так, деньги надо заработать. Я готов сегодня финансировать, если это нужно, в большем объеме науку, потому что мы положили в основу экономического развития (да и социального) инновационный путь. Я говорю о том, как сделать, чтобы ученые не были нищими. Потому что многие из вас ну совсем небогатые люди. А настоящий ученый должен быть нормальным в этом обществе, это главная цель моего сегодняшнего совещания и моей встречи с вами. Но за результат. При таком «букете проблем» складывается впечатление, что наука все еще слишком далека от реального сектора экономики. Но есть и другая сторона.

Что ни стенд – то повод для гордости. Без «поддержки» научных сотрудников сегодня не может развиваться ни одна сфера экономики – транспорт, энергетика, экология, космические технологии и оборонная промышленность.

Александр Лукашенко:

Когда создадите электромобиль? Успешный дуэт «ученых и производителей» показывает высокие результаты в сельском хозяйстве. Плодородность земель выросла, появились новые технологии переработки мясомолочной продукции. Не жалуется на работу «научно-производственной» цепочки и руководитель Академии наук.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Мы добиваемся, чтобы не было «науки для науки» и чтобы наука не имела длительного периода освоения.