Должностные лица привлечены к ответственности за невыполнение поручений Президента

Новости Беларуси. Ряд должностных лиц привлечен к ответственности за невыполнение поручений Президента по комплексному развитию Оршанского района, а также за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба Президента Беларуси, соответствующий Указ подписал глава государства.

От должности Министра архитектуры и строительства освобожден Анатолий Черный, а от должности Министра промышленности – Виталий Вовк.

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Николаю Шерстневу – председателю Витебского облисполкома – был объявлен строгий выговор.

О неполном служебном соответствии были предупреждены Государственный секретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась и Председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев.

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Также Указом предписано председателю Витебского облисполкома освободить председателя Оршанского районного исполнительного комитета Александра Позняка от должности, а назначить на нее Игоря Исаченко.