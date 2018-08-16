«В Беларуси оружия охотничьего гораздо больше, чем самих активных охотников»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник управления Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Александр Драгун.

Что изменится в правилах охоты в Беларуси с 25 сентября?

Насколько популярно у белорусов увлечение охотой? Становится больше охотников? Или держится на определённом уровне?

Александр Драгун, начальник управления Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Минлесхоз приводит различные цифры. Поскольку оружия у нас охотничьего на руках, полученного в установленном порядке, гораздо больше, чем самих активных охотников. То бишь, если там речь идёт где-то о десятках тысяч охотников, которые имеют право на охоту, имеют оружие, то фактически из них крайне мало людей охотится. И сейчас введение ограничения на прохождение медосмотра тоже, наверное, в определённой степени, скажется. Но оно абсолютно оправдано, поскольку до этого охотник покупал ружьё и в течение 10-20 лет охотился, продлевал разрешение, не проходя медосмотр. А, всё-таки, жизнь не стоит на месте, мало ли, какие-то ограничения могли появиться по зрению.

Даже по психическому состоянию.

И, соответственно, вот эти периодические медосмотры позволяют оставить оружие у тех, кто, действительно, не имеет медицинских противопоказаний к владению этим оружием.

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