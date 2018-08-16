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Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»

16 августа 2018 15:05
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Мальчишки и девчонки, а также их родители – встретить эту осень стильно, не хотите ли?

Выглядеть нарядно, ярко вам поможет бренд «Сан-Марко»!

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-1

Юлия Канцевич, художник-модельер производственного унитарного предприятия «Сан-Марко»:
Наступает школьная пора и родители озадачены приобретением школьной формы, принадлежностей и, конечно же, обуви. Здесь мы пришли им на помощь.

В нашей новой коллекции представлен широкий выбор обуви для школьников.


1 сентября – повод для эффектного выхода в свет! Маленькие модницы могут покрасоваться на линейке и в классических туфлях, и в нарядных лодочках с ремешками, усыпанными жемчугом, и в полуботинках на брутальной подошве.

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-4

А юным джентльменам щеголять по школьным коридорам позволено как в моделях стиля «классик», так и в спортивных туфлях, но сдержанных оттенков.

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-7

Дизайнеры нашли подход даже к привередливым тинейджерам.

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-10

Юлия Канцевич:
Современная, модная «тракторная» подошва придётся по вкусу стильным девчонкам. Среди таких моделей представлены ботинки с крупными металлическими пряжками.

Также сапожки с ярким интересным элементом декора в виде драпировки.

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-13

И даже очень высокие сапоги с имитацией шнуровки с помощью металлических штанг.

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-16

Девчачьи ботинки со спортивным низом и «спокойным» верхом с акцентом в виде блочек становятся актуальными не только для спорт-луков, но и для образов городского стиля.

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-19

Осенняя обувь для мальчиков имеет широкий протектор, сохраняющий ноги в тепле и не позволяющий обуви скользить.

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-22

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-24

От ботинок на липучке со световозвращающими элементами до треккинговых моделей на шнуровке – каждая пара имеет антивандальную носочную часть и яркие контрастные детали.

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-27

Юлия Канцевич:
Стильные, модные ботинки. Яркий толстый рант подчёркивает брутальный характер этой обуви. Кожа имеет интересный протир, яркие акцентные детали.

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-30

Эта модель – на шнуровке.

Вторая модель – более лаконична, но смотрится не менее выигрышно. За счёт чётко выверенных пропорций деталей.

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-33

Стильно, комфортно и безопасно – девиз новой детской коллекции для самых маленьких.

Юлия Канцевич:
Вот уже который год угги остаются на пике популярности.

В этом сезоне мы предлагаем их в новой интерпретации.

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-36

Мультяшная тематика – тренд сезона.

Сапожки с изображением любимого мультперсонажа обязательно станут фаворитами стиляг – дошколят.

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-39

Юлия Канцевич:
Оригинальная конструкция этой модели позволяет легко обуть упрямую детскую ножку, зафиксировать голенище по ширине ножки и препятствует попаданию влаги вовнутрь.

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-42

Для самых маленьких модниц есть модели, представленные в их любимом цвете, с яркими интересными элементами, которые точно придутся им по вкусу.

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-45

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-47

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-49

За новыми знаниями и победами только в обуви «Марко».

Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»-52

# Дети # общество # Юлия Канцевич

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