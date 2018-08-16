Школьная обувь-2018. Знакомим с новой коллекцией обуви «Марко»

Мальчишки и девчонки, а также их родители – встретить эту осень стильно, не хотите ли?

Юлия Канцевич, художник-модельер производственного унитарного предприятия «Сан-Марко»:

Наступает школьная пора и родители озадачены приобретением школьной формы, принадлежностей и, конечно же, обуви. Здесь мы пришли им на помощь.

В нашей новой коллекции представлен широкий выбор обуви для школьников.



1 сентября – повод для эффектного выхода в свет! Маленькие модницы могут покрасоваться на линейке и в классических туфлях, и в нарядных лодочках с ремешками, усыпанными жемчугом, и в полуботинках на брутальной подошве.