«Огромное вам спасибо». Как вопрос, заданный Президенту на Послании, изменил жизнь целого региона

Новости Беларуси. Участники мероприятия ожидают важных заявлений от главы государства. В экспертном сообществе и среди населения есть запрос на глобальные темы. Прежде всего это безопасность, наше экономическое благополучие, международное сотрудничество. Вокруг Беларуси складывается непростая ситуация, и мы вынуждены адекватно реагировать на происходящее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но какой бы ни была обстановка, людей неизменно волнуют и житейские вопросы. Цены, занятость, зарплаты, медицина, образование. Традиционно Александр Лукашенко расставляет акценты по каждой из сфер.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Есть ощущение, что Президент сегодня много внимания уделит нашим отношениям с нашими далекими и близкими партнерами. Думаю, будет много сказано о развороте на восток, который в полной мере мы совершили в эти санкционные годы. Как звучит послание народу за рубежом, читайте здесь. В среднем Послание главы государства, тот момент, когда он зачитывает текст, длится порядка 2-2,5 часа, все остальное время занимают вопросы, с которыми к Президенту могли обратиться депутаты, присутствовавшие в Овальном зале Дома правительства, а последние три года – все приглашенные. Нам удалось пообщаться с одним из тех, чей вопрос не то что решился, но и повлек за собой глобальные последствия.