«Огромное вам спасибо». Как вопрос, заданный Президенту на Послании, изменил жизнь целого региона
Новости Беларуси. Участники мероприятия ожидают важных заявлений от главы государства. В экспертном сообществе и среди населения есть запрос на глобальные темы. Прежде всего это безопасность, наше экономическое благополучие, международное сотрудничество. Вокруг Беларуси складывается непростая ситуация, и мы вынуждены адекватно реагировать на происходящее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но какой бы ни была обстановка, людей неизменно волнуют и житейские вопросы. Цены, занятость, зарплаты, медицина, образование. Традиционно Александр Лукашенко расставляет акценты по каждой из сфер.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Есть ощущение, что Президент сегодня много внимания уделит нашим отношениям с нашими далекими и близкими партнерами. Думаю, будет много сказано о развороте на восток, который в полной мере мы совершили в эти санкционные годы.
Как звучит послание народу за рубежом, читайте здесь.
В среднем Послание главы государства, тот момент, когда он зачитывает текст, длится порядка 2-2,5 часа, все остальное время занимают вопросы, с которыми к Президенту могли обратиться депутаты, присутствовавшие в Овальном зале Дома правительства, а последние три года – все приглашенные. Нам удалось пообщаться с одним из тех, чей вопрос не то что решился, но и повлек за собой глобальные последствия.
Александр Маркевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я представляю избирательный округ приграничный, входит Ошмянский, Ивьевский и Вороновский районы. Был общественный запрос оттуда. Люди говорили, что в Гродно собираются ввести, давайте проработаем, чтобы и у нас ввели. Поэтому я тоже долго думал, консультировался с пограничниками, с Министерством спорта и туризма, и мне сказали: попробуй, почему нет. Поэтому я задал вопрос, но ответ главы государства был такой, что нам нужно – он не против – проконсультироваться с Российской Федерацией, поскольку у нас есть определенный уровень отношений, мы строим Союзное государство. И чтобы не навредить безопасности Союзного государства, сначала ввели именно Гродно и окрестности, а со временем добавили и наши районы. И это дало нормальный толчок для развития приграничной торговли, культурных связей, туристических моментов. И очень хорошо это работало, а когда в прошлом году было принято решение о своеобразном безвизовом режиме вообще для всех граждан Прибалтики, Польши, люди подошли и сказали: огромное вам спасибо.
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