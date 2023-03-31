Светлана Любецкая о Послании Президента: «Сегодняшнее мероприятие интересно с разных точек зрения»

Новости Беларуси. Участники мероприятия ожидают важных заявлений от главы государства. В экспертном сообществе и среди населения есть запрос на глобальные темы. Прежде всего это безопасность, наше экономическое благополучие, международное сотрудничество. Вокруг Беларуси складывается непростая ситуация, и мы вынуждены адекватно реагировать на происходящее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству:

Сегодняшнее мероприятие интересно с разных точек зрения. Во-первых, Послание главы государства к народу и парламенту с учетом проведения важнейшего события в стране – конституционного референдума. Он поставил определенные задачи, мы год работали над тем, чтобы создать определенные правовую базу во исполнение тех задач, которые поставил референдум, и создать основы для следующего этапа развития общества. Поэтому предсказуемо, что Послание подведет итоги того периода жизни, который мы прожили, вынесли определенные уроки и из которого и родились задачи.