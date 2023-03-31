Лукашенко о ситуации в Украине: путь один — переговоры

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал объявить перемирие в Украине. Об этом он заявил 31 марта во время Послания к белорусам и парламенту.

Говоря о ситуации в Украине, Президент подчеркнул, что путь один – переговоры без предварительных условий. Александр Лукашенко напомнил, как украинскими властями отвергались всякие предложения о мире. «Я бегал от одного президента к другому и передавал разные посылы, было важно остановить эту войну. И когда ничего не получалось – я рискнул, предложил, раз так случилось между близкими братьями - давайте тогда мы станем между вами и введем пограничные войска на той границе в четыреста пятьдесят километров, которую требовали власти Украины отдать под свой контроль», сказал глава государства. Но и на это руководители Украины не пошли, отметил Президент.